محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية «ثابت».. فيديو
كتب:
ضحى محمد
02:54 م | الأربعاء 16 يونيو 2021
محمد رمضان
طرح الفنان محمد رمضان، أحدث كليباته الغنائية «ثابت»، عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب»، حيث تقول كلمات الأغنية: «مبنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع مبخافش من التخبيط لو في كلاس بعمل مش سامع، ولو طلبت بيع هنبيع عمرنا في يوم ما نشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب في الوقت الضايع».
محمد رمضان يصور كليبه الجديد
ويعيش الفنان محمد رمضان حالة نشاط على صعيد الغناء هذه الأيام، حيث لم يمر سوى أسبوعين على طرح آخر أغنياته التي كانت بعنوان «المكسب بتاعنا» حتى أعلن عن طرح كليب غنائي جديد.
وتمكنت أغنية «المكسب بتاعنا» من تحقيق نجاح كبير، حيث وصلت النسبة لملايين المشاهدات.
وكانت كلمات الأغنية:
كله بيلعب العب العب العب
ماتستخباش واظهر مالدرى
اشوفك ماتشوفنيش أنا مشكله
ضرب نار دمار حصار وافترى
فتحنا النار عليهم مالجيهاتين
أنا البطل مهما روحتوا فين
زي ماتعوز المود نهار وليل
أي وقت جاهز أفجر grenade
جوي جديد في جديد ماليش تقليد
زخيرتي حيه عالبحري في من ده كتير
عمرنا ما نمل ونفسنا طويل غايرنين
والكل بيغير لما انتوا جيتوا كنا احنا رجعنا
دي طلقة حية من مصانعنا
فري فاير رمضان في اللعبة
الكل بيلعب العب العب العب
يذكر أن، أخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل «موسى»، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الفن من بينهم رياض الخولي وسيد رجب وهبة مجدي وسمية الخشاب ومن إخراج محمد سلامة.