محمد رمضان يطرح أحدث كليباته الغنائية «ثابت».. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان، أحدث كليباته الغنائية «ثابت»، عبر قناته الرسمية بـ«يوتيوب»، حيث تقول كلمات الأغنية: «مبنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع مبخافش من التخبيط لو في كلاس بعمل مش سامع، ولو طلبت بيع هنبيع عمرنا في يوم ما نشتري بايع.. على الأرض نفسنا طويل وبنلعب في الوقت الضايع».

محمد رمضان يصور كليبه الجديد

ويعيش الفنان محمد رمضان حالة نشاط على صعيد الغناء هذه الأيام، حيث لم يمر سوى أسبوعين على طرح آخر أغنياته التي كانت بعنوان «المكسب بتاعنا» حتى أعلن عن طرح كليب غنائي جديد.

وتمكنت أغنية «المكسب بتاعنا» من تحقيق نجاح كبير، حيث وصلت النسبة لملايين المشاهدات.

وكانت كلمات الأغنية:

كله بيلعب العب العب العب

‎ماتستخباش واظهر مالدرى

‎اشوفك ماتشوفنيش أنا مشكله

‎ضرب نار دمار حصار وافترى

‎فتحنا النار عليهم مالجيهاتين

‎أنا البطل مهما روحتوا فين

‎زي ماتعوز المود نهار وليل

‎أي وقت جاهز أفجر grenade ‎

جوي جديد في جديد ماليش تقليد

‎زخيرتي حيه عالبحري في من ده كتير

‎عمرنا ما نمل ونفسنا طويل ‎غايرنين

والكل بيغير ‎لما انتوا جيتوا كنا احنا رجعنا

‎دي طلقة حية من مصانعنا ‎

فري فاير رمضان في اللعبة ‎

الكل بيلعب العب العب العب

يذكر أن، أخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل «موسى»، الذي عرض في رمضان الماضي 2021، وشاركه في البطولة عدد من نجوم الفن من بينهم رياض الخولي وسيد رجب وهبة مجدي وسمية الخشاب ومن إخراج محمد سلامة.