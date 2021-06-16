مصرع طفل دهسا تحت أقدام حصان بالمحلة الكبرى في الغربية

لقي طفل مصرعه دهسا، اليوم الأربعاء، أسفل أقدام حصان بالمنطقة الصناعية التابعة لدائرة قسم ثالث المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من الرائد محمد نصر، رئيس قسم ثالث المحلة الكبري، بورود بلاغات من الأهالي، تفيد بمصرع الطفل السيد طارق، 13 عاما، دهسا أسفل أقدام حصان.

وانتقلت قوة من مباحث قسم ثالث المحلة الكبرى، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن الطفل ووالده يعملان على «عربة حنطور»، وانزلقت قدم الأول في أثناء ركوبه عليه، فدهسته أقدام الحصان، ما أسفر عن أصابته بنزيف وكسر في القدم.

ونقل الطفل إلى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم، إلا أنه فارق الحياة في الحال، ولا توجد شبهة جنائية.

وبعد مفارقته الحياة نقلت جثة الطفل لمشرحة المستشفى العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا، في وقت سابق، مصرع ربة منزل، إثر تعدي زوجها عليها بالضرب بالعصا، بسبب خلافات الزوجية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بوروود بلاغا باستقبال مستشفى طنطا الجامعي «نهى. م. ا»، 37 عاما، جثة هامدة، وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها، ونزيف بالمخ.

وتبين من تحريات مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد زوجها «وائل. ج»، 40 عاما، سائق توك توك، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى تعدي زوجها عليها بالضرب مستخدما العصى على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.