مصرع طفل غرقا وإصابة آخر في واقعتين بسوهاج

لقي طفل مصرعه غرقا، إثر سقوطه داخل ترعة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى البلينا المركزى، كما أصيب طفل باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح، وتم نقله للمستشفى الجامعي عقب سقوطه من أعلى دراجة هوائية بدائرة مركز البلينا.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغا من المستشفى المركزي بوصول الطفل «عبد الصبور.ع.ع»، 10 سنوات ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء حادث غرق، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال والده «عمر. ع. ا»، 33 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء سير نجله على حافة ترعة أبو بكار بذات الناحية إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.

وتبلغ لمركز شرطة البلينا من المستشفي المركزي بوصول الطفل «ماركوس. ك. و»، 12 سنة، تلميذ ويقيم بدائرة المركز مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح رضية بفروة الرأس والصدر وأسفل الأبط الأيمن، وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي، وانتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.

وبسؤال وسؤال والده «كريم. و. ش»، 41 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله بدراجته الهوائية أمام المنزل أختل توازنه وسقط أرضاً مما أدي لإصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.