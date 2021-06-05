عاجل.. مصرع طفل غرقا في مياه النيل بدمياط

لقى طفل مصرعه، عقب نزوله لمياه النيل للاستحمام، بمدينة الزرقا، وانتقلت قوات مباحث مركز الزرقا، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث.

طفل يكشف غموض غرق شاب بالدقلهية: «زميله ضغط رأسه في المياه لحد ما مات»

ورد بلاغ لشرطة النجدة من مواطنين، يفيد غرق طفل يدعى «حمزة.غ» 15 عامًا، نزل لمياه النيل للاستحمام، فلقى مصرعه، وانتقلت قوات المباحث للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، ونقل الجثمان بمعرفة ذوي الغريق.

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