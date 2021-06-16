الفضاء المصرية: نسعى لشراكة قوية وعادلة مع الأشقاء في أفريقيا

شارك الدكتور محمد القوصي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الأفريقي رفيع المستوى، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي عقد في مدينة لشبونة عاصمة البرتغال الفترة الماضية، والذي نظمته البرتغال خلال فترة توليها لرئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، وبدعم من المفوضية الأوروبية.

وقال القوصي، إنّ بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الأفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة، مضيفا أنّ مصر شرفت باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، وأنّها لا تدخر جهدا في الاستعداد لذل، وجار إنشاء مقر الوكالة بالمدينة الفضائية، وتجهيز المقر المؤقت.

وأكد الدكتور القوصي دور مصر الفاعل في مجال الفضاء وسعيها لتفعيل ثقافة الفضاء ونشرها على أوسع نطاق، والذي يظهر أثره في العديد من المشاريع التي تجري بالوكالة وكذلك الأنشطة التعليمية التي تتبناها.

وشدد على أنّ التعاون في مجال الفضاء مع أفريقيا، يمكن أن يحقق الكثير من الأهداف الرئيسية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وجدول أعمال الفضاء الأفريقي 2063 بطريقة ملائمة، مشيرًا إلى أنّ مصر تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الأفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية لمواجهة العديد من التحديات.

وأشار القوصي إلى اعتماد عدد من الإجراءات في المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية قوية في المدارس والجامعات، وتشجيع البحث العلمي في مصر، وذلك من خلال العديد من المشاريع التي تخدم الفئات العمرية بمصر وتخدم التوسع في نشر ثقافة الفضاء والأقمار الصناعية وما يستتبعها من نهضة شاملة في هذا المجال.

وأكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّ مصر لن تألوا جهدًا في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال الفضاء، مشيرًا إلى أنّ جميع المرافق والبنية التحتية لمشروعات الفضاء متوفرة في مصر، متابعا: «قادرون على أن نكون شريكًا موثوقًا به».

ولفت إلى تقديم كل الدعم للأشقاء في أفريقيا للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، موضحا أنّ وكالة الفضاء المصرية ستقدم دعمها الكامل، والذي يمكن أن يوفر دورات تدريبية سنوية ودرجات تأهيل للطلاب والباحثين الأفارقة.