22 وظيفة شاغرة بوكالة الفضاء المصرية: مهندسون وفنيون وإداريون

أعلنت وكالة الفضاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن حاجتها لاختيار أفضل العناصر لعدد من الوظائف الشاغرة، وذلك عن طريق الندب أو الإعارة من الجهاز الإداري للدولة، أو التعاقد طبقًا للقانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ولائحته التنفيذية.

الوظائف المتاحة

1. Typical Application System Manager TAS:

ويشترط لشغل هذه الوظيفة الحصول على ماجستير في علوم الكمبيوتر، وخبرة أعلى أو عشر سنوات في أحد التخصصات المتعلقة بمجال معالجة بيانات مستشعرات الفضاء وإنتاجها.

2. Image Processing System Manager IPS:

ويشترط لشغل هذه الوظيفة الحصول على ماجستير في الهندسة أو علوم الكمبيوتر، خبرة أعلى أو عشر سنوات في أحد التخصصات المتعلقة بمجال تحليل ومعالجة بيانات الفضاء.

3. Software Test Lead:

ويشترط لشغل هذه الوظيفة الحصول على درجة «S. / Ph.D» في علوم الكمبيوتر أو الهندسة الكهربائية / الإلكترونية أو هندسة الكمبيوتر.

4. مدير مركز نظم المعلومات:

ويشترط لشغل هذه الوظيفة الآتي:

- بكالوريوس هندسة في التخصصات ذات الصلة ( يفضل تقدير جيد فأعلى ).

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- خبرة عملية في المجال لا تقل عن 15 عامًا.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

5. مدير مالي:

- بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة ( يفضل تقدير جيد فأعلى).

- إجادة اللغة الإنجليزية ويفضل لغة إضافية أخرى.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

- خبرة عملية في المجال لا تقل عن 20 عامًا.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

6. مهندس مدني:

- بكالوريوس هندسة – تخصص مدني بتقدير جيد على الأقل.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 - 10 سنوات.

- إجادة برامج «AUTOCAD».

7. مهندس كهرباء قوى:

- بكالوريوس هندسة – تخصص كهرباء قوى بتقدير جيد على الأقل.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 - 10 سنوات.

- إجادة برامج «AUTOCAD».

8. مهندس معماري:

- بكالوريوس هندسة – تخصص معماري بتقدير جيد على الأقل.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7-10 سنوات.

- إجادة برامج «AUTOCAD».

9. مهندس ميكانيكا قوى:

- بكالوريوس هندسة – تخصص ميكانيكا قوى بتقدير جيد على الأقل.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7-10 سنوات.

- إجادة برامج «AUTOCAD».

10. فني تيار خفيف:

- الحصول على دبلوم فني.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: أعمال صيانة أنظمة التيار الخفيف (إنذار حريق – صوتيات).

11. فني كهرباء:

- الحصول على دبلوم فني.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: صيانة في طلمبات الحريق والمياه ماركات مختلفة.

12. فني ألوميتال:

- الحصول على دبلوم فني.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: صيانة في أعمال التركيبات والألوميتال.

13. فني كنترول:

- الحصول على دبلوم فني.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: صيانه أنظمة «BMS» ولوحات الكهرباء.

14. نقاش:

- الحصول على محو أمية.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: أعمال الدهانات.

15. نجار

- الحصول على محو أمية.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: أعمال النجارة.

16. فني مولدات

- الحصول على محو أمية.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: صيانة المولدات من قدرة 500 ك.ف.أ إلى 2 ميجافولت أمبير.

17. فني طلمبات

- الحصول على محو أمية.

- الخبرات العملية المطلوبة في مجال التخصص 7 سنوات على الأقل.

- المهام المطلوبة: صيانة في طلمبات الحريق والمياه ماركات مختلفة.

18. Junior AOCS CTE engineer:

- الحصول على بكالوريوس في الإلكترونيات والاتصالات بتقدير ممتاز أو جيد جدًا.

- معرفة جيدة في تصميم الأنظمة المدمجة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

19. Senior AOCS Algorithms Engineer

- الحصول على درجة جامعية (ماجستير أو دكتوراه) في هندسة الطيران والفضاء أو الهندسة الكهربائية، أو تخصص في هندسة الطيران، أو التحكم الآلي، أو نظرية الأنظمة الرياضية، أو التحسين.

- ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة المهنية في تطوير خوارزميات التحكم باستخدام MATLAB.

- الطلاقة في اللغة الإنجليزية.

20. System Analyst/programmer

- يركز على تصميم حلول لمشاكل العمل؛ واجهات عن كثب مع المستخدمين لتوضيح كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات.

- يقوم بإنشاء كود الكمبيوتر لتطوير برامج أنظمة جديدة أو صيانة برامج الأنظمة الحالية.

21. Database Administrator

- المسؤول عن الموقع: يدير موقع البوابة والشبكة العالمية الخاصة بالوكالة.

22. Webmaster/Web designer

- يقوم Web Designer بإنشاء مواقع وصفحات ويب العالمية وتحديثها.

ويمكن للراغبين في التقدم لأي من الوظائف السابقة التسجيل من هنــــــــــــا.