يبدأ تنسيق الثانوي العام 2021 في القاهرة والجيزة، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 على ثلاثة مراحل، وشكفت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة والقاهرة، عن موعد إعلان النتيجة، وأوضحت أنه سيتم إعلان النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ، ولفتت المديريات إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب، وأوضحت أن الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني هي التي يتم على أساسها تنسيقهم للمراحل الأعلى سواء الثانوية العامة أو الثانوية الفنية أو مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

تنسيق الثانوي العام 2021 في القاهرة والجيزة يبدأ بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن تنسيق الثانوي العام 2021 في القاهرة والجيزة، يتم على أساس مجموع الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن الدرجة العظمى هي 280 درجة، لافته إلى أنه سيتم فتح باب التقديم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية اعتبارا من أول يوليو المقبل.

تنسيق الثانوي العام 2021 في القاهرة والجيزة

وأضافت الوزارة، أن تنسيق الثانوي العام 2021 في القاهرة والجيزة لا يأخذ في الاعتبار الدرجات التي حصل عليها الطلاب في امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشيرة إلى أنه تم عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2021 ورقيا في المدارس وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على أنه تم التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات للوقوف على سير العملية الامتحانية.

وفي سياق متصل، كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن تنسيق الثانوي العام 2021، سيتم الإعلان عنه عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أن النتيجة سيتم إعلانها عقب اعتمادها من المحافظ على بوابتها الإلكترونية من الضغط على هذا الرابط https://www.giza-edu.com/.

وبالنسبة للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في محافظة القاهرة، خصصت المديرية رابطاً للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط على هذا الرابط https://stream.moe.gov.eg/