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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 17-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:08 ص | الخميس 17 يونيو 2021
برج الأسد

برج الأسد

يتصف مواليد برج الأسد بالإبداع، والعاطفة، والكرم، وطيبة القلب، والمرح، وحس الفكاهة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال، تحرّ الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبة مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك، وعليك أيضا ألا تتسرع.

 

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان الراحل عزت أبو عوف، ويوافق تاريخ ميلاده 21 أغسطس.

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