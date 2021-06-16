حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

يتمتع مولود برج الحوت بخفة الظل، كما أنه اجتماعي ويحب الآخرين كثيرًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم تنصحك الأفلاك أن تنتبه لحقوقك وألا تدخل في صراع قُوىَ مع شركاء العمل ولا تغامر ماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. انتبه ليومين، فالوضع الفلكي يصيبك بالتشوش الذهني والعاطفي.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان محمد صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 مارس.