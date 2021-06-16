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محمود مسلم

حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:02 ص | الأربعاء 16 يونيو 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف مولود برج العقرب بإخلاصه الكبير لأصدقائه، وتقديره لهم، ويبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالأصدقاء والزملاء.. الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحظ تمنحك فرصة للترفيه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.

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