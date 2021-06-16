حظك اليوم الأربعاء 16-6-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بالذكاء الشديد، وبميله للبحث عن العدالة، وعلى الرغم من هذا فهم يميلون لاقتناء الأشياء باهظة الثمن، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في الدراسة والتأمل، فقط اعمل وراقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك ليومين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك أن تنظم جهودك وتجنب الحديث عن أخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.