شواطئ مطروح المفتوحة.. كل ما تريد معرفته عن الأماكن والأسماء

عقب صدور قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فتح جميع الشواطئ بمدينة مرسى مطروح أمام المصطافين وزائري المحافظة، وتجهيز الشواطئ، وإنهاء الأعمال التي تجري بها.

وأكد محافظ مطروح أنه تم تطوير كافة الشواطئ في مدينة مرسى مطروح، وفي مقدمتها شواطئ روميل والغرام، من خلال انشاء حمامات ومطاعم وكافتريات جديدة، وشاليهات لليوم الواحد، وتخصيص جراجات للسيارات، كما تم إنشاء بوابات على الشواطئ وسط المدينة، بمناطق العوام ومبارك وباب البحر، إضافة إلى ترميم ودهان بعض الأماكن بالكورنيش، وصيانة جميع أعمدة الإنارة فى كورنيش مرسى مطروح، والمناطق السياحية من البوسيت، وحتى عجيبة والغرام وروميل والفيروز، والطرق الرئيسية والفرعية، تزامناً مع بدء موسم المصايف في مطروح هذا العام.

أسماء وأماكن شواطئ مطروح المفتوحة أمام المصطافين

وتنتشر شواطئ مطروح المفتوحة أمام عشاق البحر، في وسط وشرق وغرب المدينة، وتنشر «الوطن» أسماء هذه الشواطئ، والتي يتوافد عليها المصطافون للاستمتاع بها، من جميع محافظات مصر وخارجها، وهي كالتالي:

- شاطئ عجيبة، ويقع غرب المدينة.

- شاطئ الأبيض، غرب مطروح.

- شاطئ كليوباترا، ويوجد غرب المدينة.

- شاطئ البوسيت، وسط مطروح.

- شاطئ الليدو، وسط مطروح.

- شاطئ العوام، وسط مطروح.

- شاطئ مبارك، وسط المدينة.

- شاطئ روميل، شرق المدينة.

- شاطئ الفيروز، شرق مطروح.

- شاطئ مينا حشيش شرق مطروح.

- شاطئ الرميلة، شرق مطروح.

شواطئ مطروح المفتوحة.. إجراءات احترازية مشددة

وأعلن محافظ مطروح عن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية على الشواطئ من خلال التباعد بين الشماسى وبعضها بواقع عدة أمتار بين كل شمسية، وتعقيم دورات المياه، وتنظيف الشواطئ، والإلتزام بجميع الإجراءات التى نشرتها وزارة الصحة، للحد من إنتشار فيروس كورونا، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتواجد سيارات إسعاف بالقرب من جميع الشواطئ، مع التواصل على غرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية لتلقى أى شكاوى أو إستفسارات من المواطنين، من رواد مطروح.