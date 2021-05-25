«اللفة بـ20 جنيه».. جِمال وخيول على شواطئ مطروح بعد عودة فتحها «صور»

مع عودة فتح الشواطئ مرة أخرى في جميع المحافظات الساحلية، بدأ المصطافون في مرسى مطروح يتوافدون على الشواطئ مع انطلاق مصيف مرسى مطروح والساحل الشمالى، من داخل وخارج مصر، من المصريين والعرب والأجانب، مع وجود الخيول والجمال على الشواطئ والكورنيش والتي يحرص الزائرون على ركوبها، مما يعكس الطابع البيئى وتراث البادية في الصحراء بمطروح وعلى شواطئها العاشقون للخيول وتربية الجمال وارتيادها.

جمال وخيول على شواطئ مرسى مطروح

عم رمضان رجل خمسيني يعمل على شواطئ مرسى مطروح بالجمال منذ 7 سنوات ويقبل المصطافون على ركوب الجمال والتصوير معها، وخلال حديثه لـ«الوطن»، قال إن الجمال هادئة وطيبة، ويحبها المصطافون، ويطلبون ركوبها، واللفة بـ20 جنيها، كما يعشقها الأجانب، ويحبون التصوير مع الجمال، بينما المصريون يفضلون الركوب عليها، والاستمتاع بها على الشواطئ، كما يحبون ركوب الخيول والجري بها على رمال الشواطئ، وعندما تدخل أي شاطئ تجد الخيول، والجمال خاصة في روميل وباب البحر.

شواطئ مرسى مطروح تطبق الإجراءات الاحترازية

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن جميع الشواطئ على مستوى المحافظة، تعمل حاليا بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، بعدم وجود تزاحم، وابتعاد الشماسي عن بعضها، كي لا يكون هناك تجمع في مكان واحد، مع تنفيذ التعقيم المستمر للمرات وتواجد أجهزة قياس الحرارة بكل شاطئ، وارتداء العاملين الأطقم الخاصة بالإجراءات الاحترازية وتوافر مواد الإسعافات، والتزام مستأجرى الشواطئ بجميع الإجراءات، وتوقيع الغرامات على المخالفين، واستخدام الشخصي للمواد ذات الاستعمال الشخصي، وانتشار فرق المتابعة والتفتيش على الشواطئ.