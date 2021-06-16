قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية، مازالت مستمرة ومن المقرر أن تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، ويعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في رصد واستخراج النتيجة النهائية، ثم اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الغربية بعد 15 يوما من الآن.

وشدد حسن على أن أعمال التقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية تشهد تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع لجان التقدير، لافتا إلى أنه تفقد جميع لجان التقدير للاطمئنان على حسن سير العمل، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية والاحترازية.

الجدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام أداها 81712 طالبا وطالبة إلى جانب طلاب المنازل بالإعدادية العامة وعددهم 1200 طالب، يؤدون الامتحان في 412 لجنة.

كما تشمل الامتحانات طلاب الإعدادية المهنية البالغ عددهم 6253 طالبًا ويؤدون الامتحان في 35 لجنة، بكل لجنة 14 طالبا فقط، ليصل بذلك إجمالي عدد الطلاب المؤدون لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لهذا العام 87965 طالبا في 447 لجنة، يشرف عليهم 19250 معلما وإداريا يعملون في منظومة الامتحانات الحالية.