«مصرية ويونانية وسوري» أعضاء لجنة مسابقة الفيلم القصير بمهرجان أسوان

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في دورتها الخامسة التي ستعقد خلال الفترة من 24 إلى 29 يونيو الجاري، وتضم لجنة التحكيم في عضويتها الفنانة هنا شيحة، والمخرجة اليونانية إيوانا كريونا، والمخرج السوري روش عبد الفتاح.

الفنانة المصرية هنا شيحة

الفنانة هنا شيحة، حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج، ودخلت عالم الدراما في بداية العشرينيات من عمرها من خلال دورها في مسلسل البر الغربي عام 2002 أمام فاروق الفيشاوي ورغدة، لتنطلق بعد ذلك في السينما من خلال فيلم حب البنات مع ليلى علوي، وحنان ترك، وعام 2016 اختارها المخرج الكبير محمد خان لدور البطولة في فيلم قبل زحمة الصيف مع ماجد الكدواني.

المخرجة اليونانية إيوانا كريونا

المخرجة اليونانية إيوانا كريونا، حاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير في الدراسات السينمائية وتاريخ الفنون من جامعة فراي في برلين، وبدأت تجربتها في المهرجانات عام 2009، في مهرجان سالونيك السينمائي الدولي، واستمرت مع مهرجان سالونيك للأفلام الوثائقية، وعام 2021 كانت عضوًا في لجنة الاختيار في مهرجان فيلم أوكلوك الذي تأسس حديثًا، ومنذ عام 2016 تعمل كمستشارة سيناريو حيث تشرف على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأفلام الروائية الطويلة الدولية، كما تشمل خبرتها المهنية إنتاج وتوزيع الأفلام، وقد أخرجت ثلاثة أفلام قصيرة، فاز آخرها بمنحة تمويل عام 2021 من قبل هيئة الإذاعة العامة اليونانية.

المخرج السوري روش عبد الفتاح

فيما يعمل المخرج السوري روش عبد الفتاح مديراً فنياً لمهرجان روتردام للسينما العربية، وهو مؤسس CMENA.nl وهي منصة إلكترونية للسينما من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنهى تعليمه السينمائي في أكاديمية سانت جوست للفنون في بريدا - هولندا عام 2006، وحاليًا يعمل في إنتاج الفيديو في أوروبا والشرق الأوسط كفنان مستقل.

تكريم الفنانة إلهام شاهين بمهرجان أسوان لأفلام المرأة

ويعقد مهرجان أسوان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة بلان، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين، ومؤسسة أكت، ويكرم في الافتتاح النجمة الفرنسية ماشا مريل، وإلهام شاهين، ودنيا سمير غانم، فيما يكرم في الختام المخرجة ساندرا نشأت، والمخرجة الفلسطينية نجوى نجار، وخبيرة الأرشيف السينمائي منى البنداري.