بمشاركة 24 ألف طالب.. بدء امتحانات الدبلومات بالإسكندرية السبت

أنهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية الفنية، التي تنطلق يوم السبت المقبل، ويخوضها أكثر من 24 ألف طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 في الإسكندرية

وقال الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن امتحانات الدبلومات الفنية تنطلق يوم السبت المقبل، ويخوض 24 ألف و665 طالب وطالبة الامتحانات في 90 لجنة، منها 39 لجنة للثانوي الصناعي، و45 لجنة للثانوي تجاري وفندقي، و6 لجان ثانوي زراعي، على أن تنتهي امتحانات الثانوية الفنية في الأول من يوليو المقبل.

مراقبو الامتحانات الفنية يستمتعون بالعمل في الإسكندرية

وأضاف «سعد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المراقبين الوافدين يشعرون بالسعادة خلال تواجدهم في الإسكندرية، حيث تم توفير 32 استراحة لهم، بمعدل 14 استراحة للسيدات، و18 استراحة للرجال.

تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وأكد أنه سوف يتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية، لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية، والتنسيق مع 8 غرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية بعض النصائح لطلاب الدبلومات الفنية، أهمها الهدوء والتركيز، كما طالبهم بعدم اصطحاب الموبايل أثناء التوجه إلى لجان امتحانات الدبلومات الفنية، لعدم تحرير محاضر غش لهم، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

إجراءات احترازية لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية

وأكد «سعد» أنه سيتم العمل بالإجراءات احترازية لامتحانات الدبلومات الفنية بالإسكندرية، من خلال الالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية ليصبح 14 طالباً فقط بدلاً من 20 طالباً، للمحافظة على التباعد والمسافات البينية الآمنة أثناء سير الامتحان.

كما سيجري تعقيم جميع مقار اللجان بصفة يومية، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بارتداء الكمامات، واستخدام أجهزة الكشف الحراري بكل لجنة.