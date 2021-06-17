بدون سمسار.. تطبيقات ومواقع تساعدك في العثور على شقة للبيع أو الإيجار

البحث عن شقة للإيجار أو البيع مؤخرًا أصبح مهمة صعبة، خاصة مع زيادة أسعار الوحدات السكنية مقابل موقعها الجغرافي، الأمر الذي يجعل الكثيرون يلجأون إلى «سمسار» وتوكيله مهمة البحث مقابل مبلغًا من المال بما يحملهم أعباءً مادية إضافية.

ومع الانتشار السريع للتطبيقات والمواقع التي تهدف إلى خدمة المواطنين، أصبح الأمر أكثر سهولة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز هذه التطبيقات والمواقع التي تساعدك على إيجاد شقق للبيع أو الإيجار وفقًا لمنطقتك السكنية على النحو التالي:

موقع وتطبيق أوليكس OLX

ويتيح لك موقع olx سهولة في شراء أي من المنتجات التي تبحث عنها، خاصة العقارات والشقق بأنواعها المختلفة، سواء شقق أو دوبلكس أو فيلل للبيع أو الإيجار؛ إذ يمكنك الحصول على تجربة سهلة من خلال تحديد خيارات البحث بشكل دقيق عن طريق اختيار المساحة التي تريدها والمبلغ الكلي المدفوع ودفعة المقدم وعدد الأدوار ونوع التشطيب «كامل أو نصف تشطيب»، والمحيط السكني للحصول على أفضل العروض.

موقع property finder

ويوفر الموقع لمستخدمينه إيجار أو بيع شقة أو محل أو أي عقار، فمن الممكن شراء أو تاجير شقة أو أن تطلب وسيط «سمسار» في أي مكان بداخل القاهرة أو خارجها، الموقع به العديد من قوائم البحث.

في البداية حدد المكان الذي تريد البحث فيه، ونوع العقار، والسعر الأدنى والأقصى الذي يتفق مع إمكانياتك المادية، ثم عدد الغرف التي تريدها والمساحة المطلوبة دون حد أقصى، وستظهر لك النتائج.

موقع عقار ماب

اختيارات البحث بسيطة وغير معقدة داخل «عقار ماب»، ففي أعلى الصفحة يوجد خيارات عدة منها دليل الأسعار أو سؤال أهل المنطقة أو اختيار وسيط عقاري، كما يمكنك اختيار المدينة التي تريد، ثم تحدد المكان الذي تريد البحث فيه داخل هذه المدينة، ويمكنك اختيار اللغة الإنجليزية أو العربية وإنشاء حساب على الموقع.

موقع السوق المفتوح

والسوق المفتوح هو منصة إعلانات مبوبة تقدم خدماتها الإعلانية والتسويقية لجميع المستخدمين والزائرين في دول الشرق الأوسط، مع أكثر من 2 مليار مشاهدة شهريًا للإعلانات الموجودة عليها، بدورها تربط البائعين والمشترين بشكل فعلي؛ لتمكينهم من البيع والشراء.

اختيارات البحث الخاصة بالموقع قليلة، فقط عليك اختيار المدينة التي تريد ثم تحديد السعر ونوع الشقة «إيجار – بيع – شراء – تأجير غرفة بشقة»، بالإضافة إلى خانة أخرى تحدد عدد الغرف بالعقار التي ترغب بها، كما يمكنك إنشاء حساب للتواصل مع المشتركين في الموقع، ومتابعة أحدث العروض لتسهيل عملية البحث.