أسعار إيجار شقق مصيف رأس البر 2021.. تبدأ بـ200 جنيه

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار إيجار مصيف رأس البر 2021 وذلك لقضاء إجازة الصيف تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعتبر مدينة رأس البر من المدن الساحلية التي تقع على شاطئ البحر المتوسط، وتتميز المدينة عن غيرها بالطقس المعتدل والهدوء والنظام والتنسيق الحضاري المتميز .

أسعار شقق مصيف الإسكندرية 2021 (صور)

وتقدم« الوطن»، أسعار المصيف في رأس البر 2021، في إطار الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة للقراء.

أسعار شقق مصيف مرسى مطروح 2021.. تبدأ بـ100 جنيه لليلة

أسعار إيجار شقق مصيف رأس البر 2021

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة هي «101 و 63 و 77 و 51 »، وشاطئ واحد خاصة بفندق شتيجنبرجر الواقع بمنطقة خليج رأس البر، علاوة على شاليهات للإيجار، اليومي بالإضافة إلى نحو 12 ألف شقة سكنية مفروشة، وما يقرب 13 فندقا سياحيا و20 فندقا شعبيا باختلاف درجات الفنادق من ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم.

الليلة بـ50 جنيها.. أرخص مصيف في الإسكندرية بعد فتح الشواطئ

تضم مدينة رأس البر عددا من الشاليهات والشقق المفروشة للإيجار اليومي مفروشة َومجهزة بجميع الأجهزة الكهربائية وتتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، لليوم الواحد ما بين 200 إلى 1000 جنيه حسب الموقع وتختلف التسعيرة حسب الموقع إذا كان داخلي بمحيط الأسواق أو صف أول بحر.

أسعار المصيف في رأس البر 2021.. الفنادق

كما يضم مصيف رأس البر نحو 33 فندق شعبي وسياحي بين ثلاثة وأربعة وخمسة نجوم وتبدأ أسعار الثلاثة نجوم شعبي من 300 إلى 600 جنيه والسياحي من 800 - 1200 أما شتيجنبرجر 2500 جنيه للغرفة الواحدة في الليلة، فيما تبلغ نسبة إشغال الفنادق 40 %، وذلك وفقا لعلي كامل منصور، رئيس غرفة المنشآت السياحية بمنطقة الدلتا ومدن القناة وعضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية كمت أكد لـ«الوطن».

وتحتوي رأس البر 4 شواطئ عامة والدخول فيها بالمجان بدون شماسي أو كراسي، بالإضافة إلى شاطئ واحد خاص بفندق شتيجنبرجر، حيث تتراوح أسعار المصيف في رأس البر 2021، في هذه الشواطئ بين 100لـ250 جنيها، كرسوم الدخول شاملة كراسي وشماسي عدا فندق شتيجنبرجر الذي له تسعيرة خاصة به.