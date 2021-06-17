خالد الصاوي عن كواليس «ضرب» ياسمين عبدالعزيز: مش بجد عشان العوضي

«ضرب وسحل» وغيرها من مشاهد العنف التي تعرضت لها ياسمين عبدالعزيز على يد خالد الصاوي خلال أحداث مسلسل «اللي مالوش كبير»، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان 2021، وجسد كل منهما شخصيتي غزل وعابد تيمور، والأخير زوج متسلط يكبر زوجته بأعوام كثيرة بالرغم من حبه لها إلا أنه يعاملها بقسوة ويعتدي عليها بالضرب من شدة غيرته عليها.

خالد الصاوي يكشف كواليس مشاهد الضرب والعنف مع ياسمين صبري في «اللي مالوش كبير»

وعن كواليس تصوير المشاهد التي ضرب فيها عابد تيمور، الذي أدى دوره خالد الصاوي، زوجته غزل أو ياسمين عبدالعزيز، وموقف أحمد العوضي منها، خصوصًا أن «ياسمين» زوجته، قال «الصاوي» في ندوة «الوطن»: «أحمد العوضي حبيبي بس إيده تقيلة ومش عايز مشكلة معاه.. الاتنين أصحابي.. العوضي كان يمشي في مشاهد الضرب دي مش عايز يشوفها كده، وأنا قولت له مش هيحصل ضرب، لأني أرفض تمامًا العنف في المشاهد التمثيلية، مش معقول نكون بنمثل وأطير ودنك أو سنانك مثلًا، طب هنعمل إيه في حلبة الملاكمة؟».

خالد الصاوي يرفض مشاهد العنف الحقيقية بين الممثلين

وتابع: ليس هناك فن فيما يستطيعه الجميع كما قال أرسطو «الفن في مشاهد العنف ليست في من يضرب ولكن من يتعرض للضرب والتي تحتاج لمخرج واعي لمعرفة الزاوية التي يصلح اختيارها لإظهار الأمر كأنه حقيقي، طب لو على المسرح كل يوم هنضرب طبعًا لاء».

واستطرد خالد الصاوي قائلًا: في مدارس الفن زمان التي نكن لها بالفضل والاحترام كان فيه أساتذة تمثيل بـ«يضربوا بجد»، لكن في العصر الحديث ومع تطور مدارس التمثيل تنفذ مشاهد الضرب بطريقة احترافية.

وأضاف خالد الصاوي: في مشهد «السحل» ياسمين هى من أصرت عليه وبرافو عليها، ولأنها كانت تريد أداءً صادقا وأنا طبعًا مش هضربها، وبدأت «تركب حاجات في الركبة والضهر للأمان، موضحا: «هذه فنيات توفر في حالة إعادة مشهد العنف مثلًا، وعشان أحمد العوضي مايضربكش».

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، خالد الصاوي، إيمان السيد، عماد الرافعي، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.