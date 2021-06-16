7 إجراءات اتخذتها «التضامن» لحماية العمالة غير المنتظمة.. تعرف عليها

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنه وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسـنة 2020، تم تشكيل لجنة للعمل على إعداد استراتيجية وطنية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضحت فى تقرير صادر عنها، أنه يتم اتخاذ العديد من الخطوات لدعم العمالة غير المنتظمة تمثلت فيما يلى:

- تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.

- حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

- وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

- تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.

- إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.

دعم 42 ألف صياد على مسـتوى الجمهورية

- إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لحماية ودعم صغار الصيادين بالشراكة مع صندوق تحيا مصر والهيئة العامة لتنمية الثروة السـمكية حيث تغطى المبادرة 42 ألف صياد على مسـتوى الجمهورية بتكلفة 50 مليون جنيه ممولة من صندوق تحيا مصر.

- استهداف فئات صغار الصناع والعمالة الهامشية والموسمية .

توظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة

وأوضحت التضامن، أنها تتعاون مع صندوق «تحيا مصر» وبنك ناصر الاجتماعي ومع غرفة اتحاد الصناعات ومع الهيئة العامة للثروة السمكية ومكاتب المحافظين، ومع غيرهم من الشركاء في تنفيذ مشروعَين للتمكين الاقتصادي؛ أحدهما يستهدف صناع السجاد والكليم المصري، والآخر يستهدف صغار الصيادين المستهدف لتوظيف 7000 شخص من العمالة غير المنتظمة في مشروعات تمثل سلاسل قيمة لمنتجات للاستهلاك المحلي، مع دراسة إمكانية تصدير الكليم والسجاد والجوبلان المصري.

وتبلغ قيمة المشروعَين حوالي 120 مليون جنيه مصري، وإتاحتهم كقرض ميسر بنسبة 6% مع إسهام الوزارة بنسبة 30% من أصل قيمة القرض.