التضامن: مبادرة «بر أمان» تستهدف رعاية صغار الصيادين

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ مبادرة «بر أمان» التي تستهدف صغار الصيادين، سيتم تنفيذها على 4 مراحل، الأولى تضم بحيرة الريان بالفيوم وتشمل بحيرات إدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد عن 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات.

مبادرة «بر أمان» يستفيد منها 7416 صياد في المرحلة الثانية

وأضافت القباج، في تصريحات لها، أنّ المرحلة الثانية لـمبادرة «بر أمان» تشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وأبشواي وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا.

ولفتت إلى رصد 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين، مشيرة إلى أنّ المرحلة الرابعة لـمبادرة «بر أمان» تشمل بحيرتي ناصر والبردويل، إلى جانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنّ مبادرة «بر أمان» إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة تنمية الثروة السمكية، مدعوما بتمويل من صندوق «تحيا مصر».

تسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي

وأكدت القباج، أنّ البروتوكول يستهدف إنشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، وتبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، إضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.