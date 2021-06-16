تعرف على آخر استعدادات معرض الكتاب 2021

تواصل وزارة الثقافة استعدادتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52، والمقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يونيو المقبل بالتجمع الخامس، وأجرى الدكتور هيثم الحاج على رئيس هيئة الكتاب اجتماعًا مع سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، وإسلام بيومي رئيس لجنة المعارض، لبحث آليات إقامة المعرض، والتوافق على عدة نقاط:

- إجراء القرعة العلنية لتسكين الناشرين في المعرض غدا الخميس بمركز مصر للمعارض (قاعة المنارة)، في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

ودعا اتحا الناشرين، الأعضاء المشاركين في المعرض إلى الإسراع بالتسجيل والانتهاء من تحميل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لأخذ الاعتماد النهائي، ومن ثم تحميل قوائم الإصدارات وأغلفة الكتب وبيانات التواصل حتى يتمكن الناشر من الاستفادة من مميزات وخصائص المنصة، مع العلم بأن آخر موعد للتسجيل الأولي على المنصة هو يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021، وسوف يتم غلق باب التسجيل بعد هذا التاريخ، وسيكون استخدام المنصة بعد هذا التاريخ مقتصرًا فقط على الناشرين المشاركين الذين قاموا بالتسجيل، يأتي ذلك في ضوء الاستعداد لتفعيل المنصة الرقمية لمعرض الكتاب المزمع تفعيلها يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في وقت سابق، تفعيل المنصة الرقيمة لمعرض الكتاب تزامنًا مع المؤتمر الصحفي للإعلان عن كافة تفاصيل المعرض، يوم الثلاثاء المقبل بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

وتقدم المنصة الرقمية خدمات غير مسبوقة في منصات معارض الكتاب العربية والدولية، تشمل خريطة للمعرض، وجميع الفعاليات الثقافية المصاحبة للمعرض، كما يمكن من خلالها حجز التذاكر «أون لاين»، وغير ذلك من الخدمات.

والتي من المتوقع وصول عدد زائريها إلى 5 مليون زائر خلال فترة المعرض، سوف يتمكنوا من حضور جميع الفعاليات الثقافية الافتراضية، وعمل تصفح كامل لجميع كتب وأجنحة الناشرين المسجلين على المنصة واختيار الكتب من على أرفف الجناح، وكذلك سهولة التواصل مع دار النشر من خلال كافة آليات التواصل المتوفرة لدى الناشر مثل متجره الإلكتروني، موقعه الإلكتروني، صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، أرقام التواصل عبر تطبيق الواتساب.