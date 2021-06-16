تعليم الجيزة: جار تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 على موقع المديرية

كشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، عن أنه جار تحميل الدرجات التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الإعدادي على موقع المديرية، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم خلال دقائق معدودة، مضيفًا لـ«الوطن»، أن المديرية تعمل حاليا على تحميل جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والتي لا تضاف للمجموع، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط https://www.giza-edu.com/، لافتا إلى أنه جرى اعتماد نتيجة الطلاب من قبل محافظ الجيزة منذ قليل، مشيرا إلى أن هناك ضغط كبير على الموقع من أولياء الأمور والطلاب.

«الجيار»: عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواج الدراسية 292 طالب

وتابع مجدي الجيار، أن نسبة النجاح بلغت 83.31%، مؤكدا أن عدد المتقدمين 163507 بلغ طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني هي فقط التي يتم على أساسها التنسيق للمرحلة الأعلى.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد الدراسية بلغ 292 طالب وطالب، موضحا أنه هناك 5 إدارات تعليمية تصدرت أعلى نسب نجاح منها الوراق وجنوب والعمرانية وإدارة والشيخ زايد وأكتوبر.

وأكد مجدي الجيار، خلال تصريحاته، أن محافظ الجيزة اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للطلاب بالصم وضعاف السمع، بنسبه نجاح 96.67%، بالإضافة إلى نتيجة امتحانات الطلاب المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة القسم المهنى بنسبه نجاح 85.23%.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تابعت سير العملية الامتحانية في جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في جميع المحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم تخصيصها بها.