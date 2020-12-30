«السيسي» يستجيب لقراء «الوطن» فى 2020: عين على البسطاء

«يرعى مصالح الشعب»، جملة دستورية وواقع ملموس لمهام رئيس الجمهورية، ترجمة عمليّة يتقنها الرئيس عبدالفتاح السيسي بعقل الحاكم وقلب إنسان مهموم بأحوال أبناء شعبه، من خلال استجاباته الفورية لكل مَن يعاني في معيشته باختلاف احتياجاتهم وعلى رأسها الصحة التي حظيت باهتمام غير مسبوق في عهده، ولم تقتصد «الوطن» في إبراز قصص المحتاجين ومعايشة طلبات المواطنين ومرافقتهم حتى بلوغ المقصد وهو ما لاقى استجابات عدة للرئيس عبدالفتاح السيسي للحالات التي نشرت عنها الجريدة خلال عام 2020.

«داء الفيل» من الأمراض التي تهدد مرضى السمنة المفرطة من البسطاء، من بينهم السيدة شيرين سمير عبدالمقصود التي ختمت «الوطن» العام الجاري بإلقاء الضوء على معاناتها قبل أيام قليلة، وهي في طريقها للشفاء بعد استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالة السيدة صاحبة الـ350 كيلو، المقيمة في قرية بيت شمس بمركز الباجور التابع لمحافظة المنوفية، وتسبب وزنها في إعاقة حركتها وقضاء أبسط احتياجاتها، ولمزيد من قصة السيدة شيرين والتكليف الرئاسي بعلاجها اضغط هنا.

لم تكن حالة السيدة «شيرين» وحيدة فسبقتها قصة لاقت زخمًا إعلاميًا بعد تسليط «الوطن» الضوء عليه واستجابة الرئيس السيسي لها وعلاجها في أغسطس من العام الجاري، هي حكاية مريض السمنة المفرطة المواطن محمود سمير، الذي تجاوز وزنه حينها 275 كيلوجرامًا، وأمر الرئيس السيسي بعلاجه على نفقة الدولة، ولمزيد من تفاصيل قصة مريض السمنة المفروطة واستجابة الرئيس اضغط هنا.

السيدة عزيزة محمد مجدي، ابنة محافظة المنوفية، التي وصل وزنها إلى 300 كيلوجرام وعانت من المرض الذي يصيب القدم ومعروف بـ«داء الفيل» بسبب السمنة المفرطة، ونشرت عنها «الوطن» في الصفحة الأولى في نوفمبر الماضي، وعليه وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولي وزارة الصحة والسكان بعلاجها ونقلت إلى مستشفى «سرس الليان»، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ولمزيد من تفاصيل القصة اضغط هنا.

ومع أولوية صحة المواطنين والتوجيه الرئاسي الدائم بالحفاظ عليها، نشرت «الوطن» قصة الطفلة ميرا محمود ابنة محافظة الغربية، 8 شهور، في الأيام الأولى شهر ديسمبر 2020، والتي كانت تعاني من ثقب في القلب وارتجاع في الصمام، واستجاب الرئيس السيسي لحالتها وبتوجيهات منه تم نقلها إلى معهد ناصر بالقاهرة لإجراء اللازم لها، وتفاصيل قصة ميرا والاستجابة الرئاسية من هنا.

معاناة الأطفال مع الثقب في القلب كانت من نصيب الطفلة شروق مصطفى، 6 سنوات من محافظة بني سويف، التي ألقت «الوطن» الضوء عليها، حيث كانت تعاني من ثقبين في القلب واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لحالتها وأمر بعلاجها على نفقة الدولة، ولمزيد من تفاصيل قصتها اضغط هنا.

المستوى المعيشي المرتفع من أولويات الدولة المصرية، ومن بين القصص التي تمّ تسليط الضوء عليها حكاية الفتاة سيدة ميزار عبدالله، وهي من ذوي القدرات الخاصة إذ تعاني من إعاقة بصرية وكانت استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير وحدة سكنية لها بعد ساعات من زفافها في شمال سيناء، ولمزيد من تفاصيل القصة اضغط هنا.