سكرتير عام الإسماعيلية يناقش أزمة الباعة الجائلين والأكشاك بالأحياء

ناقش اللواء مجدي العناني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، بحضور النائب أحمد دندش عضو مجلس النواب، والعميد وائل حمزة رئيس مجلس ومدينة الإسماعيلية، أزمة الباعة الجائلين وانتشار الأكشاك في مدينة الإسماعيلية.

وحضر الاجتماع محرم عودة رئيس حي أول، وكرم الشحات رئيس حي ثاني ومحمود الصوري رئيس حي ثالث، لمناقشة العديد من الشكاوى التي تواجه شعب الإسماعيلية على رأسها مشكلة القمامة وانتشارها داخل المحافظة.

ووعد العناني بتوسيع العمل داخل الأحياء وزيادة عربات جمع القمامه داخل الأحياء وشن حملات لمنع الإشغالات، والتعدي على الطرق والارصفة لحق المواطنين في السير بها.

كما ناقش الحضور إيجاد آليه للتعامل مع الأكشاك الغير مرخصة والحد من إنتشارها وإلزام المرخص منهم بمساحه التراخيص المحددة، ومناقشة مشكلة الباعة الجائلين والتوصيه بضروره توفير أماكن بديله لهم قبل أن يتم إزالة التعديات.

كما اتفق الحضور على ضرورة تشغيل الأسواق المجمعة داخل المحافظة والمجهزة بكافة الإمكانيات، وبداية تشغيلها للعمل في حل مشكلة التكدس أمام الأسواق.

وطلب الدكتور احمد دندش بإعادة فتح ملف موقف الضواحي مرة أخري نظراً لأهميته بالنسبة لسكان الضواحي، ولشكوتهم المستمرة بصعوبة استمراره في مكانه ودراسة الأماكن وعدد السيارات التي تعمل علي كل خط لتوفير مكان يسع هذا العدد.

وأكد النائب أحمد دندش علي أنه سيعمل على طرح كافة مشاكل مدينة الإسماعيلية، للعمل على حلها بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية.