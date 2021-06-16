علا غانم لـ«الوطن»: «مكنتش متخيلة إني وحشت الجمهور بالشكل ده»

رد فعل كبير أحدثته الفنانة علا غانم منذ وصولها إلى الأراضي المصرية منذ عدة أيام وحالة كبيرة من الترحيب بها من قبل الجمهور، ظهرت خلال التعليقات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعن هذا الأمر، قالت الفنانة علا غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «مكنتش متخيلة إني وحشت الجمهور أوي كده، وسعيدة جدًا برد الفعل اللي وصلني من لحظة ما وصلت، حب الناس اللي شوفته ده هو اللي خلاني وقفت كده، وقلت لا أنا لازم أبص تاني وأراجع نفسي في البُعد اللي حصل الفترة اللي فاتت وسعيدة إني في بلدي مصر وسعيدة إني في وسط أهلي وناسي».

وبعثت الفنانة علا غانم، رسالة إلى جمهورها بعد العودة، قائلة: «الجمهور اللي وصلني منهم محبة كبيرة عايزة أقول لكل الناس اللي سألت عليّا شكرًا».

وكانت الفنانة علا غانم، قد ظهرت بـ«لوك» مختلف، فى الفيديو وذلك تمهيداً لـ«فرح» ابنتها المقرر أن يقام غدًا الخميس، وذلك خلال زيارتها إلى مصر لمدة أسبوع فقط، وعن عودتها إلى مصر، قالت غانم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «أنا جاية إجازة سريعة لمصر للأسف، وكمان أسبوع بالظبط هسافر تاني».

يذكر أن الفنانة علا غانم، كانت سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2017، ولم تأتِ مصر في خلال الأربع سنوات الماضية، ما جعل الجمهور يظن أنها قد اعتزلت وابتعدت عن الفن.

أما عن آخر الأعمال السينمائية التي شاركت فيها الفنانة علا غانم، فهو فيلم «الفندق»، والذي شاركت فيه بجانب محمد نجاتي وأحمد بدير ومروة وعدد آخر من الفنانين، أما آخر أعمال علا غانم الدرامية، فكان مسلسل «طعم الحياة» والذي شاركت في بطولته بجانب سامو زين وحسناء سيف الدين وصوفيا وإحسان الترك وعدد من الفنانين وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج ممدوح شاهين.