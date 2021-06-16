جريمة بنها.. والد ضحية «خناقة منشية النور» يكشف تفاصيل الحادث

كشف والد الشاب الذي لقي مصرعه على يد زميله في «خناقة بنها»، بمحافظة القليوبية، تفاصيل الجريمة التي أودت بحياة ابنه، على يد أحد جيرانه، سدد إليه طعنة نافذة في الصدر، بسبب مشادة كلامية بينهما، بعد وصلة هزار ثقيل، انتهت بمشاجرة، راح ضحيتها أحد الطرفين.

ووجه «علاء محمود»، 55 سنة، موظف بالمعاش، والد الشاب «سيف» المجني عليه، الشكر إلى الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، لسرعة ضبط قاتل ابنه، والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة «مطواة»، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال والد المجني عليه في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأربعاء، إن ابنه كان يبلغ من العمر 21 سنة، بينما يبلغ المتهم 20 سنة، وهو من جيران الأسرة في منطقة «منشية النور» بمدينة بنها، مشيراً إلى أنه سدد طعنة قاتلة إلى ابنه في الصدر، أودت بحياته أثناء نقله بسيارة إسعاف إلى المستشفى.

والد ضحية «خناقة بنها»: الجاني قتل ابني بسبب الهزار وأطالب بالقصاص العادل

وأوضح أن المباحث استمعت إلى أقواله في جريمة قتل ابنه، حيث أكد أن المتهم أقدم على قتله بسبب خلافات بينهما، بسبب الهزار الثقيل، نتج عنه مشاجرة بينهما، مؤكداً أن المباحث تمكنت من إلقاء القبض علي المتهم بسرعة، بعد هروبه من منزله.

وأضاف أن النيابة ما زالت تجري تحقيقاتها في الواقعة، وسماع كافة الأطراف، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد له في المحكمة الجزئية، التي قررت حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

والد ضحية «خناقة بنها»: المتهم قتل ابني بمطواة ولم يرحمه

وقال الأب إن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، حيث كان ابنه يقف بالقرب من منزلهم بمنطقة «منشية النور»، بينما كان يتواجد القاتل في نفس المكان، وأثناء معاتبة ابنه لجاره على وجود سيجارة مخدرات معه، نشبت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة، قام على أثرها المتهم بطعن ابنه بـ«مطواة» عدة طعنات، أودت بحياته.

وطالب والد المجني عليه بالقصاص العادل لنجله، وأن يأخذ المتهم عقابه الرادع، مشيراً إلى أن المتهم حاول الهرب، ولكن أجهزة الأمن بقسم أول بنها تمكنت من ضبطه، مناشداً سرعة تقديمه للمحاكمة العاجلة.

أمن القليوبية يتلقي بلاغاً بواقعة «خناقة بنها»

وتلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطاراً من العميد خالد محمدي، رئيس مباحث القليوبية، بوجود مشاجرة وقتيل بدائرة قسم أول بنها.

وتبين من التحريات التي قادها المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث قسم أول بنها، أن المجني عليه يُدعى «سيف علاء»، 21 سنة، لقي مصرعه أثناء مشاجرة مع جاره يُدعى «عمر ي.»، 20 سنة، عاطل، بسبب مشادة كلامية بينهما في منطقة «منشية النور»، تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بطعن المجني عليه بمطواة بجرح نافذ بالصدر، أودى بحياته.

تجديد حبس المتهم بقتل ضحية «خناقة بنها»

وأمرت نيابة بنها بالقليوبية بحبس المتهم بقتل جاره، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، كما صرحت بدفن الجثة، بعد أن تمكنت مباحث بنها من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد جهات التحقيق عن مكان السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الجريمة.