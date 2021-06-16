كليب ثابت لـ محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب

تصدر فيديو كليب ثابت لـ محمد رمضان، تريند موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث تخطي نصف مليون مشاهدة، في أقل من 3 ساعات من طرحه، الذي جاء من كلمات مصطفى حدوتة، توزيع «كول بكس بوي»، وجرى تصويره في استديو المسلمي في منطقة شبرا منت.

كليب ثابت لـ محمد رمضان، ظهر فيه موديل وحيدة، وكالعادة لم يستغنَ محمد رمضان عن ظهوره عاري الصدر، في معظم كليباته وأيضا ظهر مرتديًا اكسسواراته الشهيرة.

ومن جانبه، وبشأن كليب ثابت لـ محمد رمضان، أعرب مؤلف المهرجانات الشهير مصطفى حدوتة، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور في أولى تجاربه مع الفنان محمد رمضان، مُعربًا عن أمله بتكرار التعاون في أعمالٍ جديدة وأنّ تنال إعجاب الجمهور دومًا، وذلك حسبما قال لـ«الوطن».

كلمات كليب ثابت لـ محمد رمضان

مابنمشيش جنب الحيط احنا بنمشي في نص الشارع

مبخافش من التخبط لو فيه كلاكس اعمل مش سامع

لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يرم ماهنشتري بايع

على الأرض نفسنا طويل وبنلعب للوقت الضايع

ثابت

مش عايز حركة ثابت

علي المبدأ ثابت ثابت

على كده من فترة ثابت

علي وضعي أنا ثابت ثابت

مش عاوز حركة ثابت

علي المبدأ ثابت ثابت

علي كذا من فترة ثابت

علي وضعي انا ثابت

العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة

كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا ياسطا شغالة

ثابت ثابت ثابت

مبنعملش غير الصح ومن صغرنا معملناش غيره

واللي بيزعل من الصح بألف سلامة والقلب داعيله

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمها الفنان محمد رمضان مسلسل موسي والذي شارك في بطولته بجانب سمية الخشاب وهبه مجدي وتارا عماد ومنذر رياحنة وسيد رجب وصبري فواز وعدد اخر من الفنانين وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.