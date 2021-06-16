نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

يتسابق الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد إعلان بعضها وظهور أوائل الشهادة داخل عدد من المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في أبرز المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس من خلال عدد من الروابط التي أعلنت عنها التربية والتعليم، وذلك استمرارا لسلسلة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالقاهرة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، عن الانتهاء من جميع الأعمال المتعلقة بتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، وأعمال رصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحة أنّه سيتم إعلان النتيجة من خلال الرابط التالي بالضغط هنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بكفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية، التي يمكن يمكن الحصول عليها بالدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي على الإنترنت من هنا، أو الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا ، للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2021 بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بأسوان

واعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالي 2020 /2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3%، ويمكن الحصول عليها من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالإسكندرية

كما أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2021 ستظهر بعد، عقب الانتهاء من أعمال الكنترول والتصحيح، والتي من المقرر أن تظهر نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وهو http://www.alexandria.gov.eg/mainhome.aspx ورابط مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، وهو http://www.alex-edu.com/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالسويس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 محافظة السويس بالاسم ورقم الجلوس من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالأقصر

اعتمد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس، كما خصصت وزارة التربية والتعليم موقعًا خاصا لمعرفة النتيجة برقم الجلوس الخاص بالطالب من هنــا وهو موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس 2021 محافظة الجيزة، موضحة اعتمادها من المحافظ، ولمعرفتها اضغط هنـــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالشرقية

ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس فور ظهورها يوم الأحد المقبل، وفق ما أكده رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية من هنــــــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بأسيوط

كما كشف مصدر بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط إذ من المقرر أن يجرى إعلان النتيجة يوم الأربعاء المقبل، عقب اعتمادها من المحافظ، فور الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات خلال الأيام المقبلة، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور، الاستعلام عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط، عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط من هنــــــــــــا إذ من المقرر أن يجرى إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع المديرية فور ظهورها.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالغربية

وعلى عكس المحافظات السابقة، أعلن ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن أعمال التصحيح والتقدير لأوراق طلاب الشهادة الإعدادية، ما زالت مستمرة ومن المقرر أن تنتهي نهاية الأسبوع المقبل، ويعقبها أعمال لجنة النظام والمراقبة في رصد واستخراج النتيجة النهائية، ثم اعتمادها من قبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 الغربية بعد 15 يوما من الآن.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالإسماعيلية

ومن جهتها أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل، وقال أحمد أبو الدهب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه من المقرر إعلان النتيجة للعام الدراسى 2021/2020، بعد اعتمادها من اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بجنوب سيناء

كما اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، وقدم التهاني للطلاب المتفوقين الذين حصدوا المراكز الأولى، مشيرا إللا أن الفتيات كالعادة تفوقت على الشباب في الحصول على المراكز الأولى، ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة جنوب سيناء، عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي عبر الإنترنت من هنــــــــــــا.