«سعد» عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية: راعينا اختلاف الإجابات

يبحث الأهالي عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، بفارغ الصبر، بعدما أعلنت المحافظة عنها، فيما توجهت تساؤلات عديدة حول إمكانية حذف بعض الأسئلة وتوزيع درجاتها نظراً لصعوبتها، وهو ما يؤثر على النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وقدمت «الوطن»، ذلك التساؤل إلى الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الذي أكد أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية قد تم اعتمادها من قبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مؤكداً أنه لا يوجد أسئلة تم توزيع درجاتها، لكن هناك أسئلة تم مراعاة إجابات مختلفة لها.

كيف أثر التصحيح في نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية؟

ونفى مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريح خاص على هامش إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، ما تردد عن وجود أي أسئلة من خارج المنهج، مؤكداً أن من يزعم ذلك عليه التقدم بشكوى، وسوف يتم توضيح أن السؤال متواجد داخل الكتاب المدرسي.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، بعد الانتهاء من عملية رصد الدرجات، بعد أن قامت الكنترولات بمنح درجات الرأفة للطلاب، والتي تعد المرحلة الأخيرة من أعمال التصحيح، ومن ثم تم تجهيزها واعتمادها من قبل المحافظ اللواء محمد الشريف.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2021

ويبحث أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسكندرية، على البوابة الإلكترونية للمحافظة، وهو: http://www.alexandria.gov.eg/mainhome.aspx

ورابط مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية وهو: http://www.alex-edu.com/