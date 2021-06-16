مصر تطلق أول سيارة كهربائية في حضور 3 وزراء

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، في حضور وزيري الكهرباء والصناعة، إطلاق أول سيارة كهربائية مصرية التجارب في الأجواء المصرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم لإطلاق ‬للسيارة الكهربائية الجديدة E70، التي سيتم تصنيعها في شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية.

وقال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، إنه يتذكر عندما اشترى والده سيارة نصر 1300 كان عمره 3 سنوات، لافتًا إلى إن شركة النصر عادت من التصفية ثم بدأنا مراحل تصنيع السيارة الكهربائية الجديدة لا سيما أن العالم يتجه نحو السيارات الكهربائية، حيث سننتج 25 ألف سيارة أولا ثم زيادتها لـ50 ألف و100 ألف سيارة كهربائية مصرية بهدف التصدير.

وأوضح أنهم يسعون لتصنيع البطاريات في مصر الفترة المقبلة، وحاليا تم تفكيك سيارة في المصنع للتدريب عليها وبقية السيارات يتم تجربتها في مختلف الظروف، لافتا إن إحدى الشركات ستشتري 20 سيارة بجانب أن وزير الكهرباء سيشتري سيارة، وهو سيشتري واحدة.

من جانبه، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أنهم يقدمون تعريفة جاذبة جدا لشحن السيارات الكهربائية بأقل من قيمة الوقود التقليدي، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والحد من التلوث.

وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أهمية دخول السيارات الكهربائية لمصر، في إطار نظافة البيئة والحرص عليها ، لافتة إلى إنه سيتم نشر محطات الشحن وتقديم مزايا لشراء السيارات.