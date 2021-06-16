«التضامن»: جزء كبير من موازنة العام المقبل موجه لتنمية الأسرة المصرية

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 420 ألف مسن مقيدين بالوزارة تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، يحصلون على مساعدات مالية شهرية قيمتها 450 جنيها بتكلفة 35 مليون جنيه سنويًا.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلاد» ، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة تدعم 2 مليون شخص من ذوي الإعاقة، ويتم إضافة 50 ألف من ذوي الإعاقة الشديد بتكلفة 27 مليون جنيه، مشيرة إلى أن هناك تعديلات يتم إضافتها للسيدة التي بلغت 50 عامًا وليس لها عائل حيث يتم إضافتها تحت بند برنامج كرامة.

وتابعت: « نعمل على حفر آبار من أجل إفادة عدة أسر لتحقيق تنمية مستدامة بعد أن كان يتم دفع للأسر المتضررة من التصحر 250 جنيها، مضيفة: «بتوع التصحر بيحصلوا على مياه من أماكن بعيدة، لذا سنحفر الآبار ونعمل صوب زراعية».

وأكدت «القباج» أن المرحلة الثانية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تتضمن مد وصلات الغاز للأسر الفقيرة بجانب توفير برنامج «وعي»، فضلا عن التركيزعلى أول 1000 يوم من الطفل من خلال توفير معلومات للأسر في 10 محافظات.

واستطردت: «فيه جزء كبير في الموازنة الخاصة بالعام المقبل موجه لتنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة ولدينا برامج التمكين الاقتصادي وفرصة، والبرامج دي عليها إقبال كلما بيزيد التسويق ليها أكتر، بعدما تم تعيين 20 ألف رائدة اجتماعية لمعرفة احتياجات المجتمعات المحلية أكتر وإحنا زودناهم بتابلت لتسهيل عملهم».