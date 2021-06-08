وزيرة التضامن: المجتمع في حاجة إلى صحوة أخلاقية وتعبئة الحس الوطني

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القوة الناعمة من أهم الثروات التي تمتلكها الشعوب، مشيرة إلى أنه يتم العمل فى الموضوعات التنموية من خلال المجتمع المدنى وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، وكذلك الجمعيات الأهلية الشابة، خاصة بعد صدور اللائحة التنفيذية.

وأضافت «القباج»، خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، والهيئة الوطنية للإعلام، وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، أن كل أنواع المساعدات مباحة، لافتة إلى أنه يتم العمل على التعاون مع القطاع الخاص، للشراكة في التنمية المجتمعية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية.

وتابعت: «نطلب القرب من الاعلام كشريك أصيل، وأيضًا الشباب المتطوعين، لترسيخ مفاهيم الحماية والرعاية والتنمية، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعى»، مشيرة إلى أنها تؤمن بأن صوت الإعلام سواء سمعي أو مقروء أو مرئي يزيد من الأمل، و«الأقلام ستقودنا إلى آمال».

رفع المؤشرات التنموية لدى الأسر بالمناطق الريفية

وأشارت إلى أن المجتمع فى حاجة الى صحوة أخلاقية وتعبئة الحس الوطني، قائلة: «العبء ثقيل، وسوق الإعلام مهم للوصول إلى المستهدفين»، موضحة أن هناك الكثير من الأسر بالمناطق الريفية يتم العمل على رفع المؤشرات التنموية لديهم، وكذلك بالمناطق التي ليس بها قدر كافِ من التعليم.

التركيز على الأطفال بلا مأوى والمسنين

وأوضحت «القباج» أنه يتم على زيادة الوعي من خلال الرسائل المسموعة والمقروءة والمرئية، مؤكدة أنه سيتم بث برنامج وفقًا للبروتوكول على شبكة البرنامج العام من الساعة 11 صباحا حتى 12 ظهرًا، من الأحد حتى الخميس، للتنويه عن برامج الوزارة، وبث رسائل الوعي: «إننا في حاجة إلى إعادة عادات وتقاليد وحكاوى، مثل برنامج حياتي، وحكاوى الريف والمسنين، وقضايا أطفال بلامأوى، والحد من التنمر ضد هذه الفئات، إلى جانب الإعلام الميداني»، مشيرة إلى أن الدراما تصل لكل بيت مصري.