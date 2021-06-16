وزيرة التضامن: نستهدف إفادة 500 ألف شخص من المشروعات متناهية الصغر

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بإيجاد استراتيجية واضحة للتعامل مع العمالة غير المنتظمة ، تشمل الصيادين والسائقين والعاملين في القمامة وسائقي الميكروباص والتاكسي من أجل الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلاد» ، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الدولة حققت نقلة كبيرة في المشروعات متناهية الصغر، قائلة: «ارتفعت الاستثمارات من 50 مليون جنيه إلى مليار و500 مليون، وارتفع عدد المستفيدين من 80 ألف شخص إلى 240 ألف مستفيد، والمستهدفين 500 ألف مستفيد».

وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تشارك في حياة كريمة، وتركز كل اهتماماتها على خدمات الإعاقة والطفولة المبكرة والحضانات من أجل تنفيذ الحماية الاجتماعية، كما يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لتطبيق حملة (2 كفاية) من أجل تحفيز الأسرة لكي تبقى صغيرة، بجانب التعاون مع الأسر المنتجة لنشر ثقافة القرية المنتجة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن حياة كريمة يشرف عليها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي تقارير دورية عن المبادرة، في ظل اهتمام من الدولة والوزارات والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية، موضحة أن الدولة أسست مبادرة حياة كريمة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين الأكثر احتياجا في المحافظات المختلفة بالتزامن مع إجراء إصلاحات اقتصادية.