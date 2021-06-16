زعيم الأغلبية: لا أحد يستطيع التقليل من دور العمال في بناء مصر الجديدة

انطلقت فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن «العمل والعمال» بمقر الأمانة العامة للحزب، منذ قليل، بحضور وزير القوي العاملة الدكتور محمد سعفان، وذلك في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التي تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

جاء ذلك بمشاركة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين.

ورحب النائب المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، بحضور الوزير وقيادات الحزب التنظيمية، وأيضا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب، وصلت حتى الآن لنحو 37 ورشة تتضمن أسئلة وإجابات علي جميع القضايا التي تناقش، مشيرا إلى أن تم التوقف فيها إبان فترة كورونا، ولكن انضباط الأوضاع عادت من جديد مرة أخري.

دور العمال في بناء مصر الجديدة

ووجه زعيم الأغلبية حديثه للقيادات الحزبية وأعضاء المجلسين، بأن مثل هذه الورش ليست حكرا علي الأمانة المركزية، ولكن لابد أن يتم عقدها بمختلف المحافظات ما بين قيادات الحزب وكافة ممثلي السلطة التنفيذية بمختلف المحافظات حيث المحافظين ووكلاء الوزارات وكافة ممثلي السلطة التنفيذية ومن ثم الحوار المباشر فيما يخص كل قضايا الوطن والمواطن.

ولفت زعيم الأغلبية إلي أن الدكتور محمد سعفان، وزير القوي العاملة، نموذج رائع ونعتز بوجوده في ورشة العمل لحزب مستقبل وطن، مشيرا إلي أن لا يستطيع أحد يقلل من دو العمال علي اختلاف العصور في بناء النهضة ومصر الجديدة، ومن ثم لابد أن تكون قضاياهم دائما علي طاولة مناقشات وحوارات مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة.