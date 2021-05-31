مستقبل وطن يعلن موافقته على مشروع الخطة للعام المالي الجديد

أعلن النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، موافقة الحزب على مشروع الخطة للعام المالي الجديد، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إجراءات الإصلاحات الاقتصادية، وكذا للشعب المصري على تحمل المعاناة.

وقال حسام الخولي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إذا لم يتخذ الرئيس هذه القرارات، ولم يتحمل الشعب، معرفش إيه الأرقام اللي كنا هنقولها مع الوزيرة النهاردة، الوضع كان هيبقي صعب».

وأعرب «الخولي»، عن تقديره لصعوبة وضع خطة التنمية في ظل جائحة كورونا العالمية والمتغيرة، لكنه دعا في الوقت ذاته إلى أهمية مرونة الخطة، لاسيما وأن الدولة التي تستطيع أن تتماسك في الظروف الحالية ستحقق مكاسب غير مسبوقة.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أهمية ثقة المواطن لنجاح أي خطة تنموية، لافتاً إلى ضرورة البعد عن البيروقراطية واتخاذ الإجراءات السريعة لتسهيل حياته، حتى يشعر المواطن أننا نسير فى الاتجاه الصحيح.

ودعا «الخولي»، إلى التوسع في إنشاء المدارس غير هادفة للربح، مع العمل على التصدي للبيروقراطية الإدارية.