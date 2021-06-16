محمد سعفان: مصر خرجت من القائمة السوداء وتصريح إعلامي أعادها

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنّ منظومة العمل تقوم على عدة أطراف، الطرفين الرئيسيين فيها، هما أصحاب الأعمال والعمال، مؤكدا أنه يتشرف بأنه أحد العمال، مضيفا أنّه تشرف بالعمل النقابي العمالي وهذا ما يجعله دائما منحازا للعمال.

وأضاف سعفان، خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن «العمل والعمال» بمقر الأمانة العامة للحزب، أنّ منظومة العمل تسمى دائما «ثلاثية العمل وتكون دائما على رأسها الحكومة»، مؤكدا أن هناك توازنا دائما من قبل الدولة في منظومة العمل لكي لا يحدث خلل.

تعديل قانون التنظيمات النقابية

وعلق سعفان على مشروع قانون العمل الجديد، قائلا «نحاول بقدر الإمكان أن نصحح أي وضع أو ملاحظات ومنذ أن توليت عملي كوزير طالبت بتفادي الملاحظات التي وضعتها المنظمات الدولية للعمل على تلاشيها».

وأضاف أنّه حين يتعلق الأمر بمصر فمن الضروري أن نكون أكثر حذرا، مشيرًا إلى انه تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء، لأننا كان لابد لنا وأن نحافظ على اسم مصر فالكلمة من الممكن أن تورط دولة.

إدراج مصر في القائمة السوداء

واستكمل سعفان: «بعد إجراء التعديل على قانون التنظيمات النقابية، ورفع اسم مصر من القائمة، خرج تصريح إعلامى تسبب في إعادة وضع مصر في القائمة القصيرة مرة أخرى من منظمة العمل الدولية«، قائلا: «في حال إن يتعلق الأمر باسم مصر، علينا أن نكون حريصين على كل حرف يخرج، حتى لا يتسبب في أي ضرر للدولة المصرية».

ولفت سعفان إلى أن الدولة المصرية جادة في اتخاذ كل القرارات التي تهدف لتحسين أوضاع العمالة، وتعديل أي شيء موجود، قائلا: «احنا معندناش حاجة نخبيها، والمنظمة رفعت اسم مصر من القائمة هذا العام، ولازم نكون حريصين على اسم مصر في أي وضع من الأوضاع».

وأكد أنه أصبح هناك تعاون كامل مع المنظمة مما جعلها تنظر لمصر بنظرة أخرى، وأصبح لدينا المجلس الأعلى للحوار المجتمعي لكي يناقش كافة القضايا، مشيرًا إلى أنّه منذ عام 2008 كان هناك ملاحظات على قانون المنظمات النقابية وقانون العمل من قبل المنظمات الدولية وتم العدول عنها.

وأكد سعفان أن مصر بها نحو 3 ملايين منشأة كبري تتعامل مع العمال والمنظومة الخاصة بالقوي العاملة تتعامل مع هذه المؤسسات والمنشآت بكل جدية.

وحضر الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين.