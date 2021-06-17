«الصحة»: البرتقال واللبن يساهمان في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، روشتة غذائية لتقوية الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا، في إطار دور وزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واستقرار المنحني الوبائي لفيروس كورونا، خاصة أنه يشهد حالة من الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات، وارتفاع كبير في أعداد متعافي الفيروس على مستوي محافظات الجمهورية.

البرتقال واللبن

وقالت الوزارة، في منشور توعوي لها، إن هناك مشروبات تساهم في الوقاية من فيروس كورونا، يأتي علي رأسها كوب عصير البرتقال الطبيعي، مؤكدة أنه يغني عن كبسولة فيتامين ج.

وشددت الوزارة، على أنه لابد من تناول كوب لبن؛ لأنه مصدر البروتين والزنك، وتعزز المناعة بفضل تناوله صباحا ومساءً.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن الجفاف يؤثر على الصحة وأداء أجهزة الجسم بشكل عام، ونصحت بأهمية شرب 10 أكواب مياه يوميا.

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع لحجز تطعيم كورونا، موضحة أنه يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لها، محذرة من أي جهة تروج لتطعيم المواطنين باللقاح كورونا، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال أي منشأة تعمل على ذلك.

وتستمر وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات كافة للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري.

وناشدت الوزارة المواطنين في حال ظهور أي أعراض، الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات، ولا صحة بمناشدتها بعدم الذهاب للمستشفيات.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس.