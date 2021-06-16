خطوات نقل أحد الورثة اشتراك المياه باسمه بعد وفاة المشترك

يتساءل عدد كبير من المواطنين، سواء من أفراد العائلة أو الأقارب، عن جواز نقل اشتراك عداد المياه باسم الوريث، بعد وفاة المشترك الأصلي المقيم معه، في محل الاشتراك ذاته.

الأوراق والمستندات المطلوبة لنقل أحد الورثة اشتراك المياه باسمه بعد وفاة المشترك

أكدت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أنه يجوز لأحد الورثة المقيمين مع المشترك في نفس محل الاشتراك، أن يتقدم بطلب إلى الشركة لنقل الاشتراك باسمه على أن يقدم المستندات التالية:

- تنازل موثق من الشهر العقاري يفيد موافقة الورثة الشرعيين بالتنازل لصالح أحد الورثة.

- تقديم إعلام وراثة شرعي.

- في حالة تعذر ذلك يكتفي بالحصول من طالب نقل الاشتراك باسمة إقرار بمسئوليته الشخصية عن ذلك وفى حالة اعتراض احد الورثة يحق للشركة إلغاء التعاقد

المستندات المطلوبة لنقل أحد الورثة اشتراك المياه باسمه بعد وفاة المشترك

- سداد أجور المعاينة

- قيام المشرف الفني المختص بأجراء المعاينة اللازمة والتأكد من صلاحية العداد وإحضار أخر قراءة بالعداد المتنازل عنه.

- يقوم المتنازل إليه بسداد كافة الفواتير المستخرجة باسم المتنازل منه وفرق الاستهلاك بالعداد طبقا للقراءة الواردة بمعرفة المشرف الفني.

- يتم سداد الأجور المقررة لتغيير التعاقد بمعرفة المتنازل إليه نقدا بخزينة الشركة.يتم تغييـر التعاقد واستخراج فاتورة استهلاك المياه باسم المتنازل إليه اعتبارا من انتهاء إجراءات تغيير التعاقد وطبقا للقراءة الواردة بمعرفة المشرف الفني.

المستندات المطلوبة للعملاء الراغبين في الاشتراك بخدمة مياه الشرب أو الصرف الصحي

- موافقة الجهة المختصة على دخول المياه والصرف الصحي محل الاشتراك، وصورة من مستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية، نسخة من الرسوم المعمارية لكل الأدوار المبنية بمستندات الترخيص الصادرة من الجهات الرسمية.

- المستندات المؤيدة لحيازة كل الاشتراكات (مستند ملكية- ترخيص مباني- عقد إيجار) او أي مستند يؤيد الحيازة.

- صورة من تعاقد أو إيصال مرافق أخرى «كهرباء- غاز- تليفونات) إن وجد

- صورة إثبات الشخصية لطالب الاشتراك (البطاقة).

إجراءات توصيل خدمه مياه الشرب والصرف الصحي

- سداد قيمة أجور المعاينة بالخزينة.

- تتم المعاينة بمعرفة المشرف الفني المختص الذي يحدد مسار التوصيلة وأقطارها وكافة المهمات اللازمة للتوصيل.

- يتم تسعير المقايسة الابتدائية طبقا للأسعار المعمول بها في الشركة وسدادها بالخزينة بمعرفة المشترك.

- يتم صرف المهمات من المخازن بمعرفة المشرف الفني المختص.

- يتم توصيل المياه للمشترك واثبات تاريخ فتح المياه للاشتراك (على النموذج المعد لذلك).

- استخراج فاتورة الاستهلاك للمشترك في الشهر التالي للاشتراك.