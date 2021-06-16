تفاصيل معاش تكافل وكرامة بالإسكندرية.. 60 ألف حالة وبشروط 

كشفت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عن تفاصيل معاش تكافل وكرامة، أو ما يعرف بمساعدات تكافل وكرامة، مؤكدة أن لها الأولوية فيما تقدمه المديرية من خدمات، وذلك من خلال إتاحة التقديم للجميع، من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة، بينما يتم تقييم الشروط الخاصة بمعاش تكافل وكرامة.

60 ألف حالة تستفيد من تكافل وكرامة

وأضافت «جلالة»، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي عقدته بمقر ديوان عام المديرية، اليوم الأربعاء، أن 60 ألف حالة في الإسكندرية تستفيد من مساعدات تكافل وكرامة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

وأكدت وكيل تضامن الإسكندرية أن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة تتمثل في المشروطية التعليمية والصحية، موضحة أن المشروطية التعليمية، في أن الأولاد يكونون ملتحقين بسنوات التعليم حتى المرحلة الثانوية، والمشروطية الصحية تتمثل في توفير كشف طبي على صحتهم.

وأكدت أن للجميع حق التقديم في معاش تكافل وكرامة، حتى لو لم تنطبق عليه الشروط، حيث قد يكون من فئة مستهدفة أخرى، وفقاً لقاعدة البيانات التي سيتم تسجيلها.

قيمة معاش تكافل وكرامة في الإسكندرية

وأوضحت أن معاش تكافل وكرامة تحصل عليه الأم، كونها هي المسؤولة عن مصاريف البيت، ويتم تقديم 325 جنيهاً تكافل للأم، بالإضافة إلى صرف قيمة لكل طفل، وقيمة المعاش للأطفال تبلغ 60 جنيهاً أقل من سن المدرسة، و80 جنيهاً للأبناء في المرحلة الإبتدائية، و100 جنيه للمرحلة الإعدادية، و140 جنيهاً للمرحلة الثانوية.

حالة وقف معاش تكافل وكرامة

ولفتت إلى أن ذلك مشترط بنسبة حضور الطفل 80% خلال عامه الدراسي، وفي حال عدم حدوث ذلك، يتم خصم 30% من إجمالي المساعدة، وفي حال الاستمرار في الغياب التعليمي، يتم خصم 30% مرة أخرى، ثم يتم وقف المساعدة، أي وقف معاش تكافل وكرامة.

معاش تكافل وكرامة لكبار السن

وأشارت إلى أن معاش تكافل وكرامة، له شق يسمى بمعاش الكرامة، مخصص لكبار السن، يتمثل في 450 جنيهاً معاش كرامة لفوق 65 سنة للشيخوخة، وأقل من 65 سنة للمعاق أو العاجز.

الهدف من معاش تكافل وكرامة

وأوضحت أن الهدف من مشروطية تكافل وكرامة، إخراج جيل متعلم وذي صحة جيدة، وذلك من خلال المساعدة في مجال التعليم وتنمية صحية للأطفال وثقافية للأم، لافتة الى أن ذلك يساعد على الحد من التسرب التعليمي والحد من عمل الأطفال.