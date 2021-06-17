محافظ الشرقية: انخفاض البناء على الأراضي الزراعية بعد جهود الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن التعدي على أراضي الدولة من الملفات الهامة والتي يوجد فيها صعوبة في بعض الأحيان، خاصة المباني المقامة على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن هناك وحدات المتغيرات المكانية التي يتم تصويرها من خلال الأقمار الصناعية لدراسة المتغيرات.

وأضاف «غراب» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية extra news اليوم الأربعاء، أن هناك انخفاض كبير في البناء بمناطق كان البناء فيها بشكل مستمر، خاصة على الأراضي الزراعية والأماكن العشوائية وغير المخططة التي تعمل الدولة على محاربة هذا الأمر.

توفير طرق ممهدة تنقل المواطنين إلى أماكن عملهم

وأوضح محافظ الشرقية، أن ملف إدارة التعدي على الأراضي الزراعية للدولة توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا من أجل تقنين سكن المواطنين وتوفير سكن آدامي وتقديم خدمات بنية تحتية تشمل الصرف والغاز والمياه والكهرباء، وكذلك توفير طرق ممهدة تنقل المواطنين إلى أماكن عملهم، مع إيجاد مستشفيات ومراكز بريد، بالإضافة إلى السجلات المدنية التي توفر على المواطنين عناء السفر إلى القاهرة لاستخراج الأوراق الرسمية.

الحصول على قرض بضمان العقار

ويمكن التصالح في البناء على الأراضي الزراعية حتى التصوير الجوي الذي تم في 27 يوليو 2017 وما قبلها وسيتم الإزالة لأي مكان بعد يوليو 2017 وغير مسموح بالمصالحة، ويعطي التصالح في مخالفات البناء المواطن الحق الحصول على قرض بضمان العقار، وقررت الدولة تخفيض التصالح بنسبة 25% في بعض المحافظات وعلى رأسها العاصمة القاهرة.