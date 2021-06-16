تعرف على طريقة الدخول على منصة معرض الكتاب 2021

أعلنت وزارة الثقافة، الرابط الخاص بالمنصة الرقمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، المقرر تنظيمها في الفترة من 30 يونيو الجاري إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، ويمكن للزائر فتح الرابط الخاص بالموقع www.cairobookfair.gebo.gov.eg ، أو من خلال محرك البحث جوجل.

كما أعلنت وزارة الثقافة، أن المنصة سيبدأ تفعيلها للجمهور ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع المؤتمر الصحفي الذي تعقده الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لإعلان تفاصيل معرض الكتاب.

وتشمل المنصة كل الخدمات التي تهم جمهور المعرض، ومنها إمكانية الحصول على الإصدارات من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر المشاركة، إلى جانب برنامج الفعاليات التي ستعقد افتراضيًا (أون لاين)، وخريطة المعرض، وجولة افتراضية محاكاة للواقع داخل قاعات المعرض.

وناشدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، الناشرين المصريين بسرعة البدء في خطوات التسجيل لمن لم يسبق له التسجيل على المنصة، والانتهاء من تحميل كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لأخذ الاعتماد النهائي ومن ثم تحميل قوائم الإصدارات وأغلفة الكتب وبيانات التواصل حتى يتمكن الناشر من تعظيم الاستفادة من مميزات وخصائص المنصة، وذلك في موعد غايته يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2021، وسيجري غلق باب التسجيل بعد هذا التاريخ، وسيكون استخدام المنصة بعد هذا التاريخ مقتصرًا فقط على الناشرين المشاركين الذين قاموا بالتسجيل واستيفاء كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وتقدم المنصة الرقمية لمعرض الكتاب خدمات غير مسبوقة في منصات معارض الكتاب العربية والدولية، والتي من المتوقع وصول عدد زائريها إلى 5 ملايين زائر، خلال فترة المعرض، سيتمكن الزائر من حضور جميع الفعاليات الثقافية الافتراضية، وعمل تصفح كامل لجميع كتب وأجنحة الناشرين المسجلين على المنصة واختيار الكتب من على أرفف الجناح، وكذلك سهولة التواصل مع دار النشر من خلال كافة آليات التواصل المتوفرة لدى الناشر مثل متجره الإلكتروني، موقعه الإلكتروني، صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به، أرقام التواصل عبر تطبيق الواتساب.