قاسم: استضافة مقر منظمة المدن الأفريقية نقطة إشعاع في العمل المشترك

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مصر تستثمر في النجاحات التي حققتها السنوات الماضية من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، واستضافتها للمؤتمر الأول للمدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة، وتوقيع اتفاقية استضافة القاهرة لمقر إقليم شمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية.

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع عبر قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الأربعاء، أن هذا المقر سيكون نقطة إشعاع في العمل الأفريقي المشترك، ومن المقرر أن يشهد المقر غدًا أول اجتماع للأعضاء الجدد، في ظل سعي القاهرة إلى بحث كل الملفات الخاصة بتحديات المدن الأفريقية وغيرها من الملفات المهمة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الاجتماع يشارك فيه وزراء التنمية المحلية في دول أفريقية و25 من محافظي وعُمد الدول الإأفريقية، ومن المقرر عرض التجربة المصرية والنجاحات التي تحققت خلال السبع سنوات الماضية، وأيضا نجاح مصر في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في هذا الشأن.

ولفت إلى أن المجتمعين سوف يتبادلون الخبرات والتجارب ومواجهة التحديات بين المدن المصرية والمدن الأفريقية، ومواجهة النمو السكاني، وإدارة المخلفات البيئية الصلبة، وغيرها من المجالات التي نجحت مصر في إدارتها، كما سيتم تنظيم زيارة لأعضاء الوفد الأفريقي إلى بعض المشروعات الناجحة التي نفذتها مصر، مثل العاصمة الإدارية، وحي الأسمرات ومجرى سور العيون، وعين الصيرة، وكل هذا يؤكد على النجاحات المصرية.

في سياق منفصل، أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، استضافة مصر أعمال الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية خلال يومي 17 -18 يونيو الجاري، وذلك بحضور كل من محمد بودرا رئيس المنظمة العالمية للمدن والحكومات ومقرها برشلونة، وجان بيير مباسي الأمين العام للمنظمة، وعدد من وزراء التنمية المحلية الأفارقة و25 من محافظي وعمد المدن الأفريقية أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.