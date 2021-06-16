رئيس التعاون الدولي بـ البريد: مصر تسعى لنقل خبراتها للقارة الإفريقية

قال سامح سليمان، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد، إن مصر عضو مؤسس في كل التجمعيات الإقليمية التي تشارك فيها، حيث أسست منظمة التعاون من أجل المتوسطي والتي نتج عنها الاتحاد البريدي المتوسطي والشراكة بدأت منذ بداية الألفينات وينسق بين شمال وجنوب المتوسط، لخلق شراكة لتبادل الخبرات والرؤى، لافتًا إلى أن مصر عضو مجلس إدارة في مجلس إدارة الاتحاد المتوسطي، ويمثلها شريف فاروق.

«سليمان»: مصر تسعى لتحقيق الرؤى المشتركة

وأضاف «سليمان» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية extra news اليوم الأربعاء، أن مصر حاضة للجنة العربية الدائمة للبريد، لافتًا إلى أن مصر تحاول تحقيق الرؤى المشتركة التي تجمع مصالح جميع الدول المشتركة في الكيان، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه صناعة البريد.

تحديات تشمل الناقلين

وأوضح رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد، أن هناك تحديات تشمل الناقلين الذين يعملون في القطاع الخاص، وكذلك طرق النقل الإلكتروني الحديث التي أدت إلى تقليل الاعتماد على قطاع البريد.

وتابع رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة البريد: «مصر الأخت الكبرى لإفريقيا ولديها إمكانات وعراقة في الخدمات وتريد نقل المعرفة والخبرات للعنصر البريدي الإفريقي والعربي لأن نقل المعرفة جزء مهم وأساس لتطوير الصناعة مبينا أن المركز البريدي المصري في المعادي درب نحو 1500 متدرب بالتنسيق مع البريد العالمي الذي يعتبره مقر إقليمي وفق للتطوير الحادث فيه».