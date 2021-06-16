سعفان: وضعنا ضوابط لتعيينات ذوي الإعاقة القادرين على العمل فقط

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمجلس النواب، عن وجود أزمة كبيرة بشأن تعيينات نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في كافة المصالح والجهات الحكومية.

وأوضح سعفان، أن بعض المصالح تقوم بعمل عقود لذوي الإعاقة غير القادرين على العمل ومن ثم إلغاء عقودهم بعد مرور عليها نحو 3 شهور.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه أمام هذه التصرفات تم وضع ضوابط بشأن أن تكون نسبة التعيينات لذوي الإعاقة للقادرين على العمل فقط، خاصة أن غير القادرين ليس من اختصاص وزارة القوى العاملة وإنما من اختصاص وزارة التضامن، حيث أنها تتعامل مع ذوي الإعاقة غير القادرين.

وأشار إلى أن أرقام البطالة فى مصر معدلها جيد، حيث كانت في 2013 بنسبة 14%، ومع عام 2019 انخفضت حتى 7.4%، ومع قدوم جائحة كورونا زادت مرة أخرى، ولكن مع استقرار الأوضاع بدأت في الانخفاض مجددًا، ووصلنا الآن 7.2%، مؤكدا أن هذه الأرقام طيبة: «نعمل بهدف تخفيض نسبة البطالة بشكل مستمر».

جاء ذلك ندوة حزب مستقبل وطن «العمل والعمال»، في ضوء ورش العمل التي تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون على طاولة نقاش الحكومة دائما.

ندوة حزب مستقبل وطن

ويشارك فىي الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.