محمد حماقي يحيي حفل زفاف نجل مصطفى قمر

أحيا المطرب محمد حماقي، حفل زفاف «إياد»، نجل المطرب مصطفى قمر، مساء اليوم الأربعاء، وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدّم باقة من أبرز أغانيه، وسط تفاعل كبير من العروسين وكذلك الحضور، مثل «نفسي أبقى جنبه» و«أحلى حاجة فيكي»، وحرص تيام مصطفى قمر، على الصعود إلى خشبة المسرح، والرقص على نغمات أغاني محمد حماقي، وكذلك الرقص مع أخيه.

«قلب جريء»

وظهر إياد ابن الفنان مصطفى قمر معه في فيلم «قلب جريء» الذي قدمه عام 2002 بجانب ياسمين عبد العزيز وحسن حسني وأحمد عيد وعبدالله مشرف ولقاء الخميسي ورامى وحيد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد البيه واخراج محمد النجار، ولكن مؤخرا لم يتجه «إياد» إلى التمثيل، ولكنه اختار العزف على آلة الجيتار وظهر مع والده فى إحدى حفلاته السابقة وهو يعزف على الجيتار.

«فارس بلا جواز»

وكان الفنان مصطفي قمر كان شارك فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «فارس بلا جواز» والذي شارك فى بطولته بجانب سليمان عيد ومحمد ثروت وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري وعدد من الفنانات اللاتي كن ضيفات شرف ومنهم ويزو وداليا مصطفى وبشرى ونانسي صلاح، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس وبيومى فؤاد.

مصطفى قمر في «زحمة الأيام»

وقدم الفنان مصطفى قمر أغنية مؤخرا كانت فريدة من نوعها حيث إنه قدم أغنية بعنوان «زحمة الأيام» والتي قدمها بالتعاون مع حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس وهى من كلمات سامح العجمى وألحان أشرف سالم وتوزيع نديم الشاعري.