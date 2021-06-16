«مولد تحرش فى أوسيم».. الضحيتان طفلتان أكبرهما 8 سنوات (القصة الكاملة)

واقعتا تحرش في أوسيم، قيّدهما ضباط مركز الشرطة بدفتر أحوال المركز في يومٍ واحد، الفرق بينهما ساعات، ضحاياهما «طفلتان»، مرتكبيها 3 أشخاص من بينهم شقيقين، اجتمعوا على سلوك نهج شيطاني باستباحة عرض طفلتين، لم تبلغ أكبرهما عامها التاسع، بعد أن قادتهم شهواتهم لارتكاب تصرف غير أخلاقي تحرّمه الأديان، يخضع مرتكبُه تحت طائلة القانون.

وتمكنت الشرطة بمساعدة الأهالي من القبض على المتهمين فى الواقعتين، وتحرير محضر لهما، وأمر اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات معهم.

الشقيقين المتحرشين:

الواقعة الأولى، جرت فى قرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم، وكشفت عنها تحريات اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد تلقيه إخطارًا باستدراج شقيقين يبلغان من العمر «30 و32 عامًا» طفلة عمرها 4 سنوات إلى مسكنهما، وتناوبا التحرش بها، وسمحا لها بالانصراف,

«خرجت الطفلة غير مستوعبة ما ألمّ بها بداخلها أنين لا تعرف كيف تعبّر عنه.. واستغاثت بوالدها المقيم فى عقار مقابل لسكن المتهمين، وأبلغته بما حدث معها».

وأفادت التحريات أن الأهالي سارعوا بالهجوم على المتهمين والقبض عليهما، حتى وصل الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث أوسيم، إلى مكان الواقعة، وألقى القبض عليهما، وتلى ذلك اعتراف المتهمين تفصيليا بالحادث.

ملاحقة وتحرش:

الواقعة الثانية، لم تقل بشاعة عن الأخرى، ارتكبها سائق توك توك، يبلغ من العمر 19 عامًا، أظهر إصرارًا على نهش جسد ضحيته ذات الـ 8 سنوات، وأثبتت التحريات أنه أبصرها ثم توجه صوبها وطاردها حتى لحق بها في مدخل منزلها الكائن بشارع الأربعين، وتحرّش بها، لتتوافر بحقه جميع أركان الجريمة المادية منها والمعنوية، وكذا القصد الجنائي.

وأوضحت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها استغاثت بوالدتها، وبدروها استغاثت الأخيرة بالجيران الذين تمكنوا من القبض عليه وانهالوا عليه بالضرب، وتسليمه للشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث، فور تلقيها البلاغ.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى الواقعة، ومن المقرر أن تستمع لأقوال الطفلتين المجني عليهما، وكذا مواجهة المتهمين بهما في كل واقعة على حدة، تمهيدًا للتصرف في القضيتين.