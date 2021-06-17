مصور واقعة القطار: «عملت كده علشان الضرب مبيجبش نتيجة مع الناس دي»

قال عمرو محمد، مصور واقعة التحرش في القطار، إنه تلقى اتصالا من وكيل النيابة العامة وليد الشيمي في محافظة أسيوط، وما دفعه إلى تسليم الفيديو الأصلي، مشيرا إلى أنه تلقى تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام تهاجمه، لأنه مثل بأنه نائم، ليصور المشهد حيث طالبه البعض، كان يجب عليه الاستيقاظ من أجل أن ينهر الشخص الذي ينفذ الأعمال المنافية للآداب في القطار، مع طفل صغير.

وأضاف «محمد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر» الأربعاء، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، «ناس بتقولي أضربه أو أتكلم معه، بس الضرب أو السب أو الشتيمة متجبش نتيجة مع الناس دي والمشكلة عامة في ظرف 4 أيام شوفنا 10 حالات تحرش تظهر وأنا فضلت أقدم الدليل القانوني وأنا أصلا من الجيزة وكنت رايح أسيوط بس الحمدلله النيابة العامة قبضت على المتهم ».

وشهد قطار في محافظة أسيوط واقعة منافية للآداب أثناء ممارسة الرذيلة لرجل خمسيني مع طفل في إحدى عربات القطار وهو الأمر الذى لاقى استنكارا واسعا بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات الأشهر في العالم يوتيوب.

وأقدمت النيابة العامة على إصدار قرارا بحبس المتهم بالاعتداء الجنسي على طفل وارتكاب فعل فاضح في مكان عام وقالت النيابة: «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصورٍ بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص داخل عربة قطار استطالت يده إلى جسد آخر نائم على رجله، وقد تداول بين المشاركين بتلك المواقع اعتداء المذكور على الطفل النائم جنسيّا و، تزامنًا مع انتشار المقطع تلقت النيابة العامة شكوى من المجلس القومي للطفولة والأمومة متضمنة بلاغًا قُدم لخط نجدة الطفل بشأن الواقعة مُحدد فيه تاريخ حدوثها ورقم القطار ووجهته والمحافظة التي قصدها المعتدي وتلك التي يقيم فيها، فبادرت النيابة العامة بالتحقيقات».