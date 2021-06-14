تصل للسجن 15 سنة.. عقوبات محتملة للسمسار مرتكب الفعل الفاضح في القطار

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على مرتكب الفعل الفاضح في أحد قطارات الصعيد، المتداول مقطع الفيديو خاص به على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال ارتكابه أفعال منافية للآداب مع أحد الصبيان داخل القطار، وتبين أنه سمسار مقيم في سوهاج، واعترف بارتكابه الواقعة فور مواجهته بالتهمة.

3 حالات لعقوبة جريمة هتك العرض

وعن العقوبة القانونية المحتملة لمرتكب الفعل الفاضح داخل قطار الصعيد، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنه إذا وقعت جريمة هتك العرض على طفل، يفرق بين 3 حالات، الأولى إذا كان هتك العرض بالقوة أو التهديد «بدون رضا» والطفل أقل من 18 عامًا، فالعقوبة السجن من 7 إلى 15 سنة، أما إذا وقعت دون قوة أو تهديد «برضا»، وكان الطفل أقل من 18، تكون العقوبة من السجن 3 إلى 15 سنة.

وأضاف «السعداوي» في حديثه مع «الوطن»، أنه إذا وقعت الجريمة على طفل أقل من 12 عامًا، تكون العقوبة السجن من 7 إلى 15 سنة، لافتًا إلى أن حالات هتك العرض مع من هم أقل من 18 سة من المجني عليهم، لا ينظر إلى إذا تحقق الرضا من عدمه، وذلك وفقًا للمادة 268، و269 من قانون العقوبات المصري، لافتا إلى نفس العقوبات تقع أيا كان جنس الطفل «صبي، فتاة».

السعداوي: هتك العرض مع توافر الظرف المشدد للمجني عليه أقل من 12 سنة

وأشار أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه ليس شرط أن يقع «عدم الرضا» مصحوبًا بتهديد: «ممكن علشان الطفل لوحده يخاف يتكلم»، مضيفًا أنه في حالة «الرضا» تكون الجريمة هتك عرض دون قوة أو تهديد، وفي «عدم الرضا» تقع الجريمة في ضوء هتك العرض بالقوة والتهديد، أما إذا كان المجني عليه أقل من 12 سنة، تكون الجريمة هتك عرض دون قوة أو تهديد، مع توافر ظرف مشدد، ويعاقب بالسجن المشدد من 7 لـ15 سنة.

وكان المتهم استقل القطار رقم 1008 من محافظة الجيزة متجهًا إلى أسوان، وخلال رحلته داخل القطار استغل نوم أغلب ركاب العربة التي يجلس بها، وارتكب فعل فاضح مع طفل عمره لا يتعدى 10 سنوات، مستدرجًا إياه خلال جلوسه بجانبه على المقعد، ما دفع أحد الركاب لتصوير الواقعة مقطع فيديو، والذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإلقاء القبض عليه.