الصحة تحذر: سنتخذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات حول اللقاحات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر سوف تستقبل 1.9 مليون جرعة من لقاح أسترازينكا، خلال أيام، واستقبلت بالفعل أمس مليون جرعة من لقاح سينوفارم، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت بسياسة مصر في توفير اللقاحات لمواطنيها.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تنفي كل يوم شائعات جديدة، وأن كل ما يثار عن وجود آثار جانبية خطيرة للقاحات أمر غير صحيح، موضحا أنّ الوزراة حذّرت من اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي الشائعات ضد لقاحات فيروس كورونا.

شائعات يومية حول اللقاحات

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر» المذاع على قناة «cbc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأربعاء، أن هناك شائعات يومية حول لقاحات فيروس كورونا، وآخرها القول بأن أحد العلماء زعم وفاة الحاصلين على اللقاح خلال عامين، مشددًا على مأمونية وفاعلية اللقاح الذي يدخل إلى مصر، ويخضع لفحوصات وتحاليل.

مناقشة تصنيع لقاحات كورونا

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استعرضت مع منظمة الصحة العالمية، جهود مصر في تصنيع لقاح فيروس كورونا، بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، وطلبت دعم المنظمة في الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية للقاح الجاري إنتاجه الآن.

كما طلبت الوزيرة أيضا اعتماد مصنع فاكسيرا كأحد المصانع المنتجة للقاحات فيروس كورونا، والحصول على تأهيل منظمة الصحة العالمية، وناقشت الوزيرة تجربة مصر في القضاء على فيروس سي، حيث أشاد مدير عام المنظمة بالمجهود المبذول من مصر في هذا الملف، وتقدمها للحصول على الإرشاد الدولي بخلوها من فيروس سي، بعد أن كانت من أكثر الدول في معدلات الإصابة.